Los datos de empleo de EE.UU. y aranceles desatan fuerte corrección en los mercados

Los mercados estadounidenses reaccionaron con fuerza este viernes tras un inesperado deterioro en los datos de empleo de EE.UU. y la entrada en vigor de nuevos aranceles EE.UU. Suiza. El Russell 2000 cayó 2 %, el Nasdaq hoy perdió 1,5 %, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones retrocedieron 1,4 % y 1,25 % respectivamente. eNonfarm Payrolls julio 2025 decepcionan El reporte mostró solo 73.000 empleos creados, muy por debajo de los 106.000 previstos. Además, se revisaron a la baja los datos de mayo y junio, restando casi 260.000 empleos acumulados. Aunque la tasa de desempleo se mantuvo en 4,2 %, la confianza en el mercado laboral estadounidense se vio afectada. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Esto elevó al 70 % la probabilidad de recorte de tasas Fed en septiembre, según precios de mercado. Golpe comercial: aranceles a Suiza ya están en vigor Al mismo tiempo, EE.UU. aplicó un arancel del 39 % a las importaciones suizas, incluyendo relojes, productos farmacéuticos y alimentos. La medida complica el comercio bilateral y añade presión externa sobre las cadenas de suministro globales. Fuente: Bloomberg Finance LP Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Análisis técnico del Nasdaq El Nasdaq rebotó ligeramente desde los 22.800 puntos, pero aún acumula una caída del 3,5 % desde su último máximo. Los compradores luchan por reconquistar los 23.000 puntos, y el índice se mantiene debajo de su EMA100. El RSI permanece en territorio de sobreventa. Fuente: xStation5. Empresas destacadas de la jornada Acciones Amazon: –7 % Aunque superó expectativas en ingresos Q2, Amazon decepcionó con un guidance amplio para Q3 y bajo crecimiento en AWS. El CEO Andy Jassy defendió su liderazgo en IA, pero los altos costos preocupan al mercado por el retorno de inversión. Acciones Apple: –1,6 % Apple reportó ingresos de USD 94 mil millones (+9,6 %), su mejor trimestre en tres años, impulsado por iPhone y China. Servicios y Macs superaron expectativas, pero los wearables cayeron. Tim Cook destacó inversiones en IA, aunque Apple sigue detrás en IA generativa. DXC Technology: –7,9 % Pese a superar estimaciones de Q1 y reafirmar su outlook FY26, la acción cayó. DXC apuesta por GenAI y presenta fuerte momentum comercial bajo nueva administración. Eli Lilly: +2,3 % Sube tras noticias de que Medicare y Medicaid podrían cubrir Zepbound, su fármaco para la obesidad, a partir de 2026. Esto podría abrir acceso a millones de pacientes. Moderna: –8,7 % Moderna cae tras recortar su proyección de ingresos para 2025 por retrasos en el Reino Unido. Los ingresos bajaron 41 % (USD 142 millones), pero superaron estimaciones. La empresa también redujo su capex a USD 300 millones. ______ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "