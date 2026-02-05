Los datos manufactureros alemanes mejoran las expectativas

- El sector manufacturero alemán registró un aumento del 7,8% en diciembre de 2025.
El sector manufacturero alemán registró un impresionante aumento intermensual del 7,8% en los pedidos en diciembre de 2025. Este resultado se debió principalmente a los pedidos a gran escala en el sector de productos metálicos fabricados (+30,2%) y el sector de maquinaria (+11,5%). La demanda interna aumentó un 10,7%, superando a los pedidos extranjeros, lo que indica una sólida recuperación interna en el cuarto trimestre (las tres últimas lecturas fueron positivas y superaron las expectativas). A pesar del optimismo general, el sector automotriz registró un descenso del 6,3%. La facturación real en el sector manufacturero también disminuyó un 1,4%, lo que sugiere que la entrada récord de pedidos aún no se ha traducido en ventas.
Pedidos de fabricación de Alemania en diciembre de 2025:
- Actual: 7,8 % intermensual
- Pronóstico: -1,8 % intermensual
- Anterior: 5,7 % intermensual (revisión al alza desde el 5,6 %)
