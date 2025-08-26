Leer más

Los futuros apuntan a un inicio de sesión con dudas

03:52 26 de agosto de 2025

La sesión del martes en los mercados financieros comienza con caídas en los contratos de futuros más importantes basados ​​en índices europeos, lo que sugiere que la sesión en Europa cotizará en rojo, al menos al inicio de la jornada. El euro es actualmente la divisa con mejor rendimiento, mientras que observamos un aumento de las caídas en el dólar neozelandés. Los inversores están reaccionando a las actas del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y a la espera de los datos de EE. UU. sobre los pedidos de bienes duraderos.

En el calendario de publicaciones de hoy aparecen : pedidos de bienes duraderos en EE. UU. (julio), índice de confianza del consumidor de Conference Board (agosto), pronóstico del PIB de la Fed de Atlanta, actas del Riksbank, decisión del Banco Nacional de Hungría (NBH), conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, discursos de miembros de la Fed y el Banco de Inglaterra, y subastas de bonos en Italia y EE. UU.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

 

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

27.08.2025
18:57

🔝S&P 500 cerca del récord antes de Nvidia

Futuros, ponderación y nivel récord Los futuros del S&P 500 suben aproximadamente un 0,1% antes de los resultados financieros de Nvidia,...

 18:40

Resultados Trimestrales de NVIDIA: ¿Volverá a Sorprender el Gigante de la IA al Mercado?

Publicación y volatilidad esperada Hoy, después del cierre del mercado, Nvidia (NVDA.US) publicará sus resultados financieros....

 17:59

Dólar en Colombia hoy: sube frente al peso por tensiones externas

Dólar gana terreno frente al peso colombiano en jornada marcada por tensiones externas El dólar en Colombia inició la jornada del...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo