Los futuros apuntan a un inicio de sesión con dudas

La sesión del martes en los mercados financieros comienza con caídas en los contratos de futuros más importantes basados en índices europeos, lo que sugiere que la sesión en Europa cotizará en rojo, al menos al inicio de la jornada. El euro es actualmente la divisa con mejor rendimiento, mientras que observamos un aumento de las caídas en el dólar neozelandés. Los inversores están reaccionando a las actas del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y a la espera de los datos de EE. UU. sobre los pedidos de bienes duraderos.
En el calendario de publicaciones de hoy aparecen : pedidos de bienes duraderos en EE. UU. (julio), índice de confianza del consumidor de Conference Board (agosto), pronóstico del PIB de la Fed de Atlanta, actas del Riksbank, decisión del Banco Nacional de Hungría (NBH), conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, discursos de miembros de la Fed y el Banco de Inglaterra, y subastas de bonos en Italia y EE. UU.
