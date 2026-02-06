Calendario del día: Mercado laboral canadiense e índice de Michigan

Leer más
En Canadá, hoy se publicará el informe del mercado laboral, mientras que en Estados Unidos conoceremos el índice preliminar de la Universidad de Michigan. Además, se prestará atención a la actividad del sector petrolero y a los datos de crédito al consumo. Los resultados de estas publicaciones podrían impactar en el sentimiento actual del mercado.

Calendario económico del día

08:00 - Alemania – Comercio Exterior (diciembre)

  • Balanza comercial: real: 17.100 millones de euros (previsión: 14.100 millones; anterior: 13,6)
  • Exportaciones (intermensual): real: 4 % (previsión: 1 %; anterior: 2,5 %)
  • Importaciones (intermensual): real: 1,4 % (previsión: 0,2 %; anterior: 0,7 %)

08:00 - Alemania – Producción Industrial (diciembre)

  • Producción (intermensual): real: -1,9 % (previsión: -0,3 %; anterior: 0,2 %)
  • Producción (intermensual) (interanual): real -0,6 % (anterior: 0,5 %)

08:00 - Suecia – Inflación al consumidor (enero)

  • IPC (intermensual): real 0,1 % (previsión: 0,4 %; anterior: 0,0 %)
  • IPC subyacente (interanual): real 0,4 % (previsión: 0,6 %; anterior: 0,3 %)

08:00 - Noruega – Procesamiento industrial (intermensual, diciembre): real -0,1 % (anterior: 2 %)

08:30 - Hungría – Producción industrial preliminar (diciembre)

  • Ajustado estacionalmente (intermensual): -2 %
  • Sin ajustar interanualmente (interanualmente): -5,4 %
  • Ajustado por días laborables interanualmente (interanualmente): -5,4 %

09:00 - Suiza – Tasa de desempleo (enero): 3%

09:00 - República Checa – Producción industrial (interanual, diciembre): 3,2%

09:00 - República Checa – Balanza comercial exterior (CZK, diciembre): 10.000 millones

09:00 - España – Producción industrial interanual del mes de diciembre: 4,5%

12:00 - Chile – Inflación del IPC (intermensual, enero): 0,4 %

14:00 - Polonia – Actas de la reunión del Comité de Política Monetaria (enero)

14:30 - Canadá – Mercado laboral (enero)

  • Tasa de desempleo: 6,8 %
  • Variación del empleo: 7.100
  • Variación del empleo a tiempo completo: 50.200
  • Variación del empleo a tiempo parcial: -42.000

16:00 - EE. UU. – Informe preliminar de la Universidad de Michigan (febrero)

  • Índice: 55,2
  • Expectativas de inflación a corto plazo: 4
  • Expectativas de inflación a largo plazo: 3,3

16:00 - Canadá – Índice PMI Ivey s.a. (Enero): 49,9

18:00 - EE. UU. – Discurso de Philip Jefferson, miembro de la Reserva Federal

19:00 - EE. UU. – Recuento de plataformas petrolíferas (semanal): 412

21:00 - EE. UU. – Crédito al consumo (USD, diciembre): 8.500 millones

6 de febrero de 2026, 09:56

