Los futuros del gas natural europeo suben casi un 4%; el sector del lujo registra una mayor demanda en China (34.08.2026)

La sesión europea presenta un comportamiento mixto y cotiza con relativa calma en comparación con la volatilidad de la semana pasada (VSTOXX: -0,6%; Euro Stoxx 50: -0,15%).

Los futuros del DAX alemán (DE4), el AEX neerlandés (NED25) y el FTSE 100 británico (UK100) cotizan sin cambios significativos, mientras que Italia (ITA40: -0,15%), Francia (FRA40: -0,15%), Polonia (W20: -0,2%) y Suiza (SUI20: -0,4%) registran caídas. La excepción positiva es el IBEX 35 español (SPA35: +0,3%).

Las empresas de bienes de consumo, especialmente las compañías de lujo, moda y belleza, destacan hoy en Europa (Hermès: +1,3%, LVMH: +1,1%, L’Oréal: +1,3%). El sector financiero europeo (UniCredit: +1,05%; Deutsche Bank: +0,5%; Santander: +0,75%) y el de materiales (BASF: +1,5%, Air Liquide: +0,6%) también se encuentran en terreno positivo. Los sectores energético y de salud son los más rezagados.

Las compañías europeas de lujo están observando las primeras señales de estabilización y recuperación de la demanda en China, impulsada principalmente por consumidores de alto patrimonio. Aunque el mercado sigue sometido a una fuerte presión por los controles a las salidas de capital y los impuestos, las previsiones apuntan a una mejora del desempeño en el cuarto trimestre. Entre los principales beneficiarios de esta tendencia se encuentran Hermès, Kering, Burberry y LVMH.

SSAB, Norsk Hydro: Las acciones del productor europeo de acero SSAB y del proveedor de aluminio Norsk Hydro subieron tras la falta de un acuerdo arancelario entre Estados Unidos y Canadá. El mantenimiento de las actuales barreras comerciales preserva unas condiciones muy favorables para ambas compañías. SSAB mantiene una ventaja local en el mercado estadounidense de placas de acero, mientras que Norsk Hydro se beneficia de normas preferenciales de reciclaje en Estados Unidos.

Alibaba: La compañía recaudó 10.200 millones de dólares en una colocación récord de acciones en Hong Kong para financiar infraestructura de inteligencia artificial, lo que provocó una caída del 8,5% de sus acciones. A pesar de las compras de acciones por parte de la alta dirección, los inversores están preocupados por la dilución de los beneficios y los elevados gastos de capital. Además, el destacado inversor Michael Burry criticó la nueva emisión y anunció que vendió la totalidad de su posición.

Shein: La compañía planea recaudar hasta 1.800 millones de dólares en su debut en la Bolsa de Hong Kong, con una valorización objetivo de alrededor de 27.000 millones de dólares. Esto representa una caída significativa respecto a la valorización de 100.000 millones de dólares alcanzada en 2022, como consecuencia de las pérdidas financieras, el aumento de los aranceles y el escrutinio regulatorio en Estados Unidos. La compañía tiene previsto abrir a bolsa el 1 de septiembre.

Shell ha despertado el interés de potenciales compradores, entre ellos gigantes del sector como ExxonMobil, LyondellBasell, Kuwait Petroleum Corp. (KPC) y la firma de capital privado Apollo, en relación con la venta de su negocio químico en Estados Unidos. Las ofertas preliminares no vinculantes valoran los activos en hasta 8.000 millones de dólares, lo que representa un fuerte descuento respecto a las inversiones de capital realizadas anteriormente. La operación forma parte de la estrategia de Shell de desprenderse de activos menos rentables.