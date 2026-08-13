Los futuros del zumo de naranja, cerca de mínimos de varios años: ¿qué revela el informe COT?

Los futuros de zumo de naranja cotizados en ICE cotizan cerca de mínimos de varios años, mientras que el último informe de Compromisos de los Operadores (Commitments of Traders, COT) sobre los futuros de zumo de naranja concentrado congelado (FCOJ) apunta a un cambio significativo en el posicionamiento especulativo. Los grandes especuladores de la categoría Managed Money mantienen una posición neta corta, pero durante la última semana aumentaron simultáneamente sus posiciones largas y redujeron de forma significativa las cortas, desplazando su posición neta en 444 contratos en una dirección alcista. Con un interés abierto total de apenas 9.794 contratos, el movimiento es lo suficientemente importante como para que resulte difícil atribuirlo simplemente al ruido estadístico. Al mismo tiempo, los productores y otros participantes comerciales incrementaron considerablemente su exposición corta, mientras que los Other Reportables mantienen una clara posición larga. La estructura del informe COT todavía no señala un cambio de tendencia completo, pero el posicionamiento especulativo en FCOJ se está volviendo claramente menos bajista.

Managed Money mantiene una posición neta corta de 1.136 contratos: los fondos tienen 2.379 posiciones largas frente a 3.515 posiciones cortas.

El cambio semanal en el posicionamiento de Managed Money es claramente positivo : los fondos aumentaron en 200 contratos sus posiciones largas y cerraron 244 posiciones cortas, mejorando su posición neta en 444 contratos.

Los participantes Producer/Merchant/Processor/User incrementaron su exposición corta, añadiendo 528 posiciones cortas y reduciendo sus posiciones largas en 47 contratos.

Los Other Reportables mantienen una posición neta claramente larga : sus 2.390 posiciones largas frente a solo 169 cortas se traducen en una posición neta de +2.221 contratos.

El interés abierto se redujo en 127 contratos, hasta los 9.794, mientras que los cuatro mayores operadores controlan nada menos que el 42% de las posiciones cortas brutas.

Fuente: CFTC

Managed Money: sigue siendo bajista, pero la dirección de los flujos está cambiando

Managed Money sigue siendo la categoría más importante para evaluar el sentimiento especulativo. Actualmente, los fondos mantienen 2.379 contratos largos, 3.515 cortos y 251 posiciones de spread, lo que deja una posición neta corta de 1.136 contratos. Las posiciones cortas representan el 35,9% del interés abierto total, frente al 24,3% de las posiciones largas.

El cambio semanal resulta considerablemente más interesante que el nivel absoluto del posicionamiento. Managed Money aumentó sus posiciones largas en 200 contratos y, al mismo tiempo, redujo las cortas en 244, mejorando su posición neta en 444 contratos, desde aproximadamente -1.580 hasta -1.136.

Los fondos están reduciendo simultáneamente sus apuestas bajistas y aumentando su exposición a una posible subida. Esto constituye una señal más contundente que una mejora basada exclusivamente en el cierre de posiciones cortas. No obstante, todavía no representa un cambio completo de sentimiento, ya que Managed Money mantiene una clara posición neta corta.

Los operadores comerciales aumentan la cobertura en el lado corto

La categoría Producer/Merchant/Processor/User, que incluye a productores, comerciantes y otros participantes directamente vinculados al mercado físico, mantiene 1.656 contratos largos y 3.267 cortos, lo que se traduce en una posición neta corta de aproximadamente 1.611 contratos. Durante la semana, las posiciones largas disminuyeron en 47 contratos, mientras que las cortas aumentaron con fuerza, en 528 contratos.

Este movimiento no debe interpretarse de la misma manera que un aumento de las posiciones cortas entre los fondos especulativos. Para los productores, procesadores y usuarios de la materia prima física, los futuros son principalmente una herramienta para gestionar el riesgo de precios.

Por tanto, el aumento de las posiciones cortas de los operadores comerciales puede reflejar un incremento de la actividad de cobertura, más que una expectativa directa de que los precios del FCOJ vayan a caer. Esta distinción es fundamental a la hora de interpretar el posicionamiento del informe COT en los mercados de materias primas.

Los Other Reportables mantienen una posición claramente alcista

El posicionamiento más desequilibrado se observa actualmente en la categoría Other Reportables. Este grupo mantiene 2.390 contratos largos frente a solo 169 cortos, lo que se traduce en una importante posición neta larga de +2.221 contratos.

Durante la última semana, las posiciones largas aumentaron en otros 64 contratos, mientras que las cortas se redujeron en nada menos que 303. Las posiciones largas de este grupo representan ahora el 24,4% del interés abierto total, frente a solo el 1,7% de las cortas.

Los Other Reportables actúan actualmente como un claro contrapeso al posicionamiento bajista de Managed Money. No obstante, esta categoría no debe equipararse a los fondos de cobertura (hedge funds), ya que incluye a grandes operadores declarantes que no están clasificados dentro de las demás categorías principales de la CFTC.

El bajo interés abierto amplifica la importancia de los cambios en el posicionamiento

El interés abierto total se sitúa en 9.794 contratos, 127 menos que la semana anterior. El FCOJ sigue siendo un mercado de futuros relativamente pequeño, lo que significa que los flujos de varios cientos de contratos pueden tener un peso considerablemente mayor que en los mercados de materias primas más líquidos.

La mejora semanal de 444 contratos en la posición neta de Managed Money representa por sí sola aproximadamente el 4,5% del interés abierto total. Además, los cuatro mayores operadores controlan el 42,0% de las posiciones cortas brutas, mientras que los ocho mayores concentran nada menos que el 56,7%.

La elevada concentración de las posiciones cortas aumenta la vulnerabilidad del mercado ante un posible movimiento dinámico de cierre de cortos. Si varios grandes participantes redujeran simultáneamente su exposición corta, la profundidad relativamente limitada del mercado de FCOJ podría amplificar el movimiento resultante de los precios.

¿Qué nos dice el informe COT sobre el zumo de naranja?

La principal característica de la situación actual es la divergencia entre el nivel absoluto y la evolución del posicionamiento especulativo. Managed Money mantiene una importante posición neta corta, pero la mejoró en nada menos que 444 contratos en una sola semana mediante una combinación de aumento de posiciones largas y reducción de posiciones cortas.

Por tanto, los próximos informes COT serán especialmente importantes. Si los fondos continúan aumentando su exposición larga al tiempo que reducen sus posiciones cortas, esto podría indicar una reversión gradual del posicionamiento especulativo, en lugar de un episodio puntual de cierre de cortos. Una señal aún más contundente sería que Managed Money se aproximara a una posición neta neutral, acompañada de un aumento del interés abierto.

El posicionamiento en FCOJ sigue siendo bajista en términos absolutos, pero los flujos especulativos están mostrando claramente un sesgo menos bajista. Esto todavía no confirma un cambio de tendencia duradero, pero el ritmo de reducción de las posiciones cortas convierte el posicionamiento de los fondos en uno de los factores más importantes que habrá que vigilar en los próximos informes COT.