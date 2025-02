Los índices cotizan sin cambios antes del NFP. Amazon avanza antes de los resultados del cuarto trimestre

Los mercados estadounidenses mostraron un desempeño mixto, con el Nasdaq 1000 subiendo un 0,23% a 21.818,43 y el S&P 500 subiendo un 0,17% a 6.099,5, mientras que el Russell 2000 bajó un 0,17%. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo fueron más altas de lo esperado, con 219.000 frente a las 214.000 previstas, lo que sugiere un posible debilitamiento del mercado laboral.

Los índices europeos subieron tras el posible tratado de paz en Ucrania. El ATX austriaco lideró los beneficios (+3,3%), seguido del WIG20 polaco (+2,7%). El DAX alemán extiende su máximo histórico, sumando un 1,47%. El CAC40 francés aumentó por cuarto día consecutivo, también un 1,47%. El FTSE 100 británico subió un 1,21%.

El Banco de Inglaterra recortó por primera vez las tasas desde la pandemia, reduciéndolos en 25 puntos básicos hasta el 4,5%. Sin embargo, el Banco de Inglaterra redujo drásticamente las previsiones de crecimiento del Reino Unido al 0,75% desde el 1,5% y advirtió de un pico de inflación del 3,7% en verano.

Las acciones de Ralph Lauren subieron un 13% hasta un máximo histórico de 289,33 dólares tras superar las expectativas del tercer trimestre con un crecimiento de las ventas del 11% y aumentar las previsiones para todo el año. La empresa informó de unos resultados de la temporada de compras navideñas mejores de lo esperado, con un aumento del 12% en las ventas en tiendas comparables.

Las materias primas mostraron movimientos divergentes, ya que los metales preciosos se debilitaron mientras que los metales industriales se fortalecieron. El oro cayó un 0,55% hasta los 2.851,19 dólares y el paladio cayó un 1,54% hasta los 972,2 dólares, mientras que el níquel subió un 2,22% hasta los 15.804 dólares y el zinc subió un 1,22% hasta los 2.820 dólares. Los futuros del trigo alcanzaron máximos de tres meses debido a que una sequía severa afecta a 45 estados de EE. UU., y la NOAA advierte de condiciones de crecimiento difíciles en el futuro. El análisis sugiere un posible aumento de precios del 34% si las exportaciones rusas caen un 50%, con presión adicional por posibles interrupciones de las exportaciones ucranianas.

Los datos económicos alemanes sorprendieron al alza con un aumento de los pedidos de fábrica del 6,9% mes a mes frente al 1,9% previsto, aunque en gran medida impulsados ​​por pedidos puntuales a gran escala en equipos de transporte. Las cifras anuales aún muestran una disminución del 3,0% en los pedidos generales para 2024.

En el mercado de divisas, el yen se fortalece de manera más significativa entre las monedas del G10 (EUR-JPY: -0,8%, USD-JPY: -0,7%, GBP-JPY: -1,1%). El dólar estadounidense muestra pocos cambios en comparación con sesiones anteriores, altamente volátiles (USDIDX: +0,08%), mientras que la libra esterlina pierde más terreno, ya que los operadores apuestan por recortes adicionales de las tasas de interés de 59 puntos básicos este año (GBP-USD: -0,05%, GBP-JPY: -1,1%).

Las criptomonedas cierran las sesiones en rojo, con una amplia tendencia bajista visible en el mercado. Bitcoin vio relativamente pocos cambios (-0,03%), mientras que Chainlink (-2,6%), Ethereum (-2,2%) y Ripple (-2,85%) registran pérdidas más considerables

Trump Media anunció planes para lanzar seis nuevos productos de inversión, incluidos Bitcoin y ETF del sector energético, en asociación con Charles Schwab para cuentas administradas por separado. El directorio de la compañía aprobó inversiones de hasta $ 250 millones para la nueva marca de servicios financieros Truth.Fi.

