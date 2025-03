Los índices de EE.UU. retrocedieron con el aumento de los aranceles

Las acciones en EE.UU. comenzaron la sesión del miércoles al alza tras el informe del Índice de Precios al Consumidor (CPI), que mostró que los costos de la vivienda crecieron al ritmo más lento en más de tres años. Sin embargo, las ganancias se desvanecieron rápidamente cuando el aumento de las tensiones comerciales superó la noticia positiva sobre la inflación. Los mercados, que inicialmente habían reaccionado con optimismo ante señales de desaceleración inflacionaria, cambiaron de rumbo después de que Canadá y la Unión Europea anunciaran aranceles de represalia contra EE.UU., lo que dejó en evidencia que las preocupaciones comerciales están superando las mejoras económicas. El panorama inflacionario mejora En términos generales, los precios al consumidor aumentaron un 0,2 % en febrero respecto al mes anterior, una desaceleración en comparación con el incremento del 0,5 % en enero y por debajo del 0,3 % esperado por los economistas. La tasa de inflación anual se situó en 2,8 %, frente al 3 % de enero, mientras que la inflación subyacente (excluyendo alimentos y energía) se redujo al 3,1 % interanual. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Varios factores contribuyeron a esta desaceleración inflacionaria: El índice de alquiler subió un 0,3 % en febrero, igualando el ritmo de enero.

en febrero, igualando el ritmo de enero. El alquiler imputado de propietarios aumentó 0,3 % , sin cambios respecto a enero.

, sin cambios respecto a enero. Los precios de alojamiento fuera del hogar se desaceleraron considerablemente, aumentando solo 0,2 % en febrero frente al 1,4 % en enero. Los mercados caen a pesar del alivio inflacionario En una clara señal de que la preocupación por los aranceles está eclipsando los datos económicos positivos, los principales índices bursátiles cerraron a la baja a pesar del informe favorable de inflación. El S&P 500 , que inicialmente subió un 1,3 % tras la publicación del CPI, revirtió las ganancias y cerró con una caída del 0,2 % debido a los temores sobre la guerra comercial.

, que inicialmente subió un tras la publicación del CPI, revirtió las ganancias y cerró con una caída del debido a los temores sobre la guerra comercial. El Nasdaq 100 mostró cierta resistencia, pero finalmente cayó 0,3 % .

mostró cierta resistencia, pero finalmente cayó . El Dow Jones Industrial Average sufrió la mayor caída, bajando 0,86 %. Las ventas masivas en el mercado se intensificaron después de que Canadá anunciara nuevos aranceles del 25 % sobre aproximadamente 30.000 millones de dólares en productos estadounidenses, en represalia por los gravámenes impuestos por la administración de Trump sobre las importaciones globales de acero y aluminio. A esto se sumó la Unión Europea, que detalló planes para imponer aranceles del 50 % sobre el bourbon de Kentucky y las motocicletas Harley-Davidson a partir de abril. Además, se prevén más impuestos sobre bienes estadounidenses como chicles y soja, con fecha de aplicación a mediados de abril, lo que afectaría exportaciones por 24.500 millones de dólares. Política de la Fed y perspectivas económicas A pesar de la volatilidad del mercado, los operadores siguen anticipando que la Reserva Federal realizará el primer recorte de tasas de 0,25 % en junio, con una reducción total de 73 puntos básicos para todo 2025. Sin embargo, algunos economistas advierten que los aranceles podrían complicar la política de la Fed. "El informe del CPI fue un respiro, pero nadie debería esperar que la Fed comience a recortar tasas de inmediato", afirmó Ellen Zentner, de Morgan Stanley Wealth Management. "La Fed ha adoptado una postura de espera, y dada la incertidumbre sobre el impacto de la política comercial e inmigratoria en la economía, querrán ver más de un mes de datos favorables antes de actuar". Otros economistas creen que el crecimiento de los alquileres podría seguir disminuyendo este año, influenciado tanto por políticas migratorias más estrictas como por las tensiones comerciales en curso. "Las políticas pueden tener efectos opuestos: una menor inmigración implica menos demanda de viviendas, pero también menos mano de obra para la construcción. Además, los aranceles pueden encarecer los materiales y frenar la edificación", explicó Wolfe Research. Los aranceles generan incertidumbre sobre la inflación El informe de inflación de este miércoles no captura el impacto completo de los aranceles más recientes de Trump, ya que la mayoría de los impuestos comerciales aún no han entrado en vigor. EE.UU. impuso un arancel adicional del 10 % sobre productos chinos en febrero, pero muchas otras tarifas han sido postergadas o se implementarán a partir de marzo. Economistas de Goldman Sachs elevaron su previsión de inflación subyacente del Departamento de Comercio para el cuarto trimestre de 2025 al 2,9 %, frente a la estimación anterior de 2,4 %, debido al impacto esperado de los nuevos aranceles. A medida que la guerra comercial se intensifica, las preocupaciones del mercado han pasado de la inflación a la salud general de la economía. La Cámara de Comercio de EE.UU. ante la UE advirtió que los aranceles de EE.UU. sobre metales y las contramedidas de la UE "solo perjudicarán el empleo, la prosperidad y la seguridad en ambos lados del Atlántico". US500 (Intervalo D1) El US500 eliminó sus ganancias iniciales después de que se intensificaran las tensiones comerciales. Los bajistas buscarán probar el nivel de retroceso de 61,8 % de Fibonacci, mientras que los alcistas deberán recuperar el nivel de 50 % de Fibonacci. El RSI se encuentra en territorio de sobreventa, mientras que el MACD mantiene una divergencia bajista.

