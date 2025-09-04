Los índices de EE.UU. suben a pesar de los informes mixtos de ISM y ADP 🗽

Mercados bursátiles en EE.UU. y Europa

Los índices estadounidenses están subiendo hoy a pesar de un conjunto mixto de datos de ADP e ISM de servicios.

El Nasdaq 1 00 sube más de 0,5% .

Los futuros del Dow Jones avanzan casi 0,7% antes del informe clave de NFP programado para mañana a las 12:30 PM GMT.

Los mercados europeos también registraron una sesión sólida:

El DAX cerró con un alza de 0,72% .

El FTSE 100 y el Euro Stoxx 50 subieron más de 0,4%.

Wall Street: desempeño sectorial y corporativo

En Wall Street, las acciones de Alphabet están bajo presión, mientras que Amazon lidera al grupo de Big Tech con una subida de casi 4%.

En el sector de semiconductores, Taiwan Semiconductor se muestra notablemente más débil a pesar de la fortaleza general.

Tras el cierre, Broadcom publicará resultados. Al mismo tiempo, informes de prensa sugieren que Microsoft está preparada para evitar una multa de la Unión Europea ofreciendo desagregar Teams.

Datos macroeconómicos en EE.UU.

Los datos frescos siguen mostrando presiones elevadas en los precios de los servicios, aunque el índice de precios pagados del ISM estuvo ligeramente por debajo de lo previsto, aún cerca de 70.

El mercado laboral muestra señales de enfriamiento, con el informe de ADP y el subíndice de empleo del ISM debilitándose.

Principales publicaciones de datos en EE.UU.:

Índice ISM de servicios : 52 (Previsión: 51 | Anterior: 50,1)

Índice de actividad empresarial : 55 (Previsión: 53 | Anterior: 52,6)

Índice de empleo : 46,5 (Anterior: 46,4)

Índice de precios pagados : 69,2 (Anterior: 69,9)

Solicitudes de desempleo : 237K (Previsión: 230K | Anterior: 229K)

Balanza comercial : –78,30B USD (Previsión: –77,70B | Anterior: –59,10B)

Cambio en el empleo ADP: 54K (Previsión: 73K | Anterior: 104K)

Noticias corporativas del sector tecnológico

Salesforce: lidera las caídas con –6% tras emitir una guía de ingresos más débil . Aunque el BPA y las ventas trimestrales superaron previsiones, los inversores temen una desaceleración del crecimiento . El CEO Marc Benioff minimizó los riesgos relacionados con la IA .

GitLab: sus acciones cayeron más de 7% tras el cambio de CFO y una perspectiva más débil.

Panorama macro y de materias primas

Divisas y criptomonedas

El dólar estadounidense se fortalece, con el índice dólar subiendo 0,3% .

En criptomonedas, el sentimiento sigue débil: Bitcoin cae casi 2% y Ethereum más de 3%.

Metales preciosos e industriales

El oro cae 0,5% .

La plata retrocede 2% .

Los metales industriales muestran volatilidad limitada.

Energía

El petróleo pierde más de 1% , tras el informe mixto de inventarios de la EIA .

El gas natural se mantiene estable tras un incremento en almacenamiento de 55 bcf, en línea con lo esperado.

Inventarios de crudo: +2,415M (Previsión: –1,9M | Anterior: –2,392M)

Inventarios de gasolina: –3,795M (Previsión: –1,4M | Anterior: –1,236M)

Inventarios de Cushing: +1,590M (Anterior: –0,838M)

Comentarios de la Reserva Federal

John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, adoptó un tono ligeramente dovish:

Señaló que la inflación en EE.UU. probablemente no volverá al objetivo hasta 2027 .

Enfatizó que la política monetaria sigue siendo restrictiva .

Advirtió sobre los riesgos de desaceleración en el mercado laboral .

Describió la inflación en los servicios como “aceptable” y avanzando en la dirección correcta.

_______

📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp: Acceda aquí.