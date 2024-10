Los índices de Wall Street no lograron mantener el repunte tras los datos del ISM 📉US30 cae un 0,8%

Los 铆ndices de Wall Street no lograron recuperarse despu茅s de que los datos del ISM Servicios fueran apenas m谩s fuertes de lo esperado

El DJI cae un 0,8%, el que m谩s se debilita entre los principales 铆ndices estadounidenses

El sector farmac茅utico cae; Novo Nordisk ( NVO.US ) y Eli Lilly ( LLY.US ) caen un 2,7% y un 3,8% respectivamente

Nvidia borra las ganancias iniciales; cae de 110 a 106 dólares por acción; el Nasdaq100 cae casi un 0,5% El sentimiento del mercado bursátil estadounidense se está debilitando, arrastrado por datos del mercado laboral más débiles de lo esperado. Además, la lectura del empleo en el sector servicios del ISM fue más débil, lo que indica una mayor moderación. Los inversores temen un escenario de estanflación y recesión, por lo que se analizan las primas aún altas en las valoraciones de las acciones estadounidenses. Después de la publicación de los datos del ISM, el índice de volatilidad (VIX) bajó casi un 7% en términos diarios; ahora el índice de referencia ha bajado solo un 1%, lo que indica un gran apetito (y precio) por la cobertura de riesgos. Datos del ISM/PMI de servicios de agosto Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Precios no manufactureros del ISM: real 57,3; pronóstico 56,0; anterior 57,0;

Actividad comercial no manufacturera del ISM: real 53,3; anterior 54,5;

Empleo no manufacturero del ISM: real 50,2; pron贸stico 50,5; anterior 51,1;

Nuevos pedidos no manufactureros del ISM: real 53,0; pron贸stico 51,9; anterior 52,4;

PMI no manufacturero del ISM: real 51,5; pron贸stico 51,3; anterior 51,4;

PMI compuesto global del S&P: real 54,6; pron贸stico 54,1; anterior 54,3;

PMI global de servicios del S&P: real 55,7; pron贸stico 55,2; anterior 55,0; Cambios en el empleo privado no agr铆cola seg煤n ADP: 99k contra 144k exp. y 111k anteriormente Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. cambian: 227.000 frente a las 230 previstas y las 231.000 anteriores Las solicitudes de subsidio por desempleo continuas cayeron sorprendentemente a 1,838 millones frente a las 1,867 esperadas y 1,868 anteriores

Los costos laborales revisados 鈥嬧媏n EE. UU. cayeron a 0,4 % intermensual frente a 0,8 % esperado y 0,9 % anterior; la productividad se mantuvo igual, un 2,5 % m谩s alta interanual Casi todas las acciones de las empresas estadounidenses de mayor capitalizaci贸n cotizan a la baja hoy. Las m谩s fuertes son Tesla (TSLA.US) y Merck (MRK.US). Los sectores m谩s d茅biles hoy son la atenci贸n sanitaria, la biotecnolog铆a, los productos farmac茅uticos y los servicios financieros. Fuente: xStation5 Fuente: xStation5

