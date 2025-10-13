Los índices reducen beneficios tras los comentarios de Bessent 🎙️

- El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, declaró que Estados Unidos ha “respondido de forma enérgica” a los controles de exportación impuestos por China.
- También confirmó una “comunicación sustancial” y reuniones técnicas con representantes de Pekín y de países aliados, entre ellos India.
- Tras sus declaraciones, los índices estadounidenses en CFD cedieron parte de sus beneficios intradía: el S&P 500 sube ahora un 1,00 %.
El optimismo del mercado se moderó ligeramente después de que Bessent señalara que EE. UU. ha “reaccionado con firmeza” ante las nuevas restricciones comerciales de China. Aunque aún no se han tomado medidas de represalia concretas, Washington dejó abierta la posibilidad de actuar “de manera más agresiva” si fuera necesario.
Aun así, el secretario destacó la continuidad del diálogo, el respaldo de los aliados internacionales (incluida India) y su confianza en que las tensiones puedan aliviarse antes de la fecha límite del 1 de noviembre.
Los inversores interpretaron su tono como mixto, enfriando las expectativas de una resolución rápida. Los comentarios de Bessent reforzaron la percepción de que ambas partes aún están lejos de una desescalada, pese al previsto encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping a finales de este mes.
Bessent añadió además que el cierre del gobierno estadounidense comienza a tener un impacto real en la economía del país. Tras sus declaraciones, tanto los futuros estadounidenses como los chinos retrocedieron, borrando parte de sus avances del día.
Fuente: xStation5.
__________
La tensión comercial entre EE. UU. y China sigue marcando el rumbo de los mercados.
