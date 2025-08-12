Los índices suben mientras inversores esperan el primer recorte de tasas de la Fed en 2025

Los principales índices bursátiles de Wall Street subieron en los primeros minutos de negociación, impulsados por la creciente confianza de los inversores en un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en septiembre.

El mercado estadounidense está valorando con casi un 90 % de probabilidad un recorte de tipos en la próxima reunión, a pesar de que la inflación subyacente permanece elevada.

Contexto económico y política comercial

Suspensión de aranceles a China

Donald Trump anunció la extensión de la suspensión de los altos aranceles a China por otros 90 días, lo que contribuye a un ambiente más favorable para el comercio y el mercado.

Restricciones en el sector tecnológico

China ordenó a las empresas detener pedidos de chips H20 de Nvidia por motivos de seguridad, afectando al sector tecnológico.

Movimientos destacados en acciones y sectores clave

Acciones del sector cannabis en alza

Las acciones de empresas relacionadas con el cannabis registraron importantes alzas tras el anuncio de Trump sobre la probable reclasificación de la marihuana como droga.

Datos de inflación CPI de EE.UU.

La atención se centró en la publicación del índice de precios al consumidor (CPI), que mostró una inflación general de 2,7 % interanual, ligeramente por debajo de lo esperado, mientras que la inflación subyacente fue del 3,1 % interanual.

Esta lectura no frenó las expectativas de recortes de tipos.

Rendimiento de empresas tecnológicas y otras destacadas

AST SpaceMobile: crecimiento y planes ambiciosos

La compañía avanzó cerca del 10 % tras anunciar planes para lanzar entre 45 y 60 satélites en los próximos años y nuevos contratos en desarrollo, en línea con el interés creciente en tecnología espacial.

On Holding: fuerte inicio gracias a mejores previsiones

El fabricante suizo de ropa deportiva On Holding aumentó sus proyecciones financieras para todo el ejercicio fiscal, impulsado por un crecimiento fuerte en su canal directo al consumidor.

Su producción en Vietnam reduce la exposición a aranceles. La acción subió un 15 %.

Intel: mejora en el sentimiento tras distensión política

Intel ganó más de un 3 % tras un cambio positivo en la relación entre su CEO y Donald Trump, pasando de críticas a reconocimiento de logros pasados, mejorando el sentimiento inversor.

Starbucks: mejora en calificación y reacción positiva

Starbucks, la mayor cadena de cafeterías en EE.UU., subió un 1,3 % luego de recibir una mejora de calificación por parte de Baird, a pesar de la presión previa por aranceles al café importado desde Brasil.

Indicadores técnicos y niveles clave en el mercado

Los futuros del US500 superaron el nivel de resistencia clave de 6.420 puntos tras la publicación del CPI.

El gráfico horario (H1) muestra la continuidad de la tendencia alcista y la formación de un nuevo máximo creciente. Fuente: xStation5