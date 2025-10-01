Los inventarios de crudo según el DOE aumentan más de lo previsto, en contraste con el informe del API.

-
Variación en los inventarios de crudo según el DOE: 1.792 millones de barriles (esperado: 1.5 millones de barriles; anterior: -0.607 millones de barriles) — consenso de S&P.
Variación en los inventarios de gasolina: 4.12 millones de barriles (esperado: 0.7 millones de barriles; anterior: -1.08 millones de barriles).
Variación en los inventarios de destilados: 0.58 millones de barriles (esperado: -1.1 millones de barriles; anterior: -1.68 millones de barriles).
La EIA, que forma parte del Departamento de Energía de EE. UU., indica que, por el momento, la mayoría de las publicaciones seguirán su curso habitual y que se continuará recopilando datos adicionales. Se espera que esta situación se mantenga hasta la publicación del próximo comunicado. Los datos del API publicados ayer mostraron una disminución en los inventarios de 3.67 millones de barriles, frente a un aumento esperado de 1.5 millones de barriles.
