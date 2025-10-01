Leer más
12:18 · 1 de octubre de 2025

Los inventarios de crudo según el DOE aumentan más de lo previsto, en contraste con el informe del API.

OIL.WTI
Mat Primas
-
-

  • Variación en los inventarios de crudo según el DOE: 1.792 millones de barriles (esperado: 1.5 millones de barriles; anterior: -0.607 millones de barriles) — consenso de S&P.

  • Variación en los inventarios de gasolina: 4.12 millones de barriles (esperado: 0.7 millones de barriles; anterior: -1.08 millones de barriles).

  • Variación en los inventarios de destilados: 0.58 millones de barriles (esperado: -1.1 millones de barriles; anterior: -1.68 millones de barriles).

La EIA, que forma parte del Departamento de Energía de EE. UU., indica que, por el momento, la mayoría de las publicaciones seguirán su curso habitual y que se continuará recopilando datos adicionales. Se espera que esta situación se mantenga hasta la publicación del próximo comunicado. Los datos del API publicados ayer mostraron una disminución en los inventarios de 3.67 millones de barriles, frente a un aumento esperado de 1.5 millones de barriles.

 

Fuente: xStation 5

3 de octubre de 2025, 15:23

Cobre sube 2,36 % y dólar en Chile se ubica en $963
3 de octubre de 2025, 15:13

Fortaleza en el Russell 2000 y en metales, máximos históricos en Reino Unido
3 de octubre de 2025, 15:07

Bitcoin sube un 2% y se acerca a niveles de máximos históricos (ATH) 📈
3 de octubre de 2025, 14:57

El cobre en alza, nuevamente cerca de máximos históricos (ATH) 📈🏗️

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo