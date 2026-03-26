Los inventarios de gas natural en EE. UU. caen más de lo esperado

- Inventarios de gas natural en EE. UU. caen más de lo esperado (-54 Bcf).
- El dato sugiere mayor demanda o limitaciones en la oferta.
- Podría impulsar los precios del gas en el corto plazo.
- Inventarios de gas natural en EE. UU. caen más de lo esperado (-54 Bcf).
- El dato sugiere mayor demanda o limitaciones en la oferta.
- Podría impulsar los precios del gas en el corto plazo.
El informe semanal de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) mostró una caída mayor a la prevista en los inventarios de gas natural. El descenso fue de -54 mil millones de pies cúbicos (Bcf), frente a una previsión de -48 Bcf, mientras que el dato previo había registrado un aumento de 35 Bcf. Este retroceso más pronunciado sugiere un nivel de consumo de gas más elevado de lo esperado o posibles restricciones en la oferta, lo que se traduce en niveles de almacenamiento más ajustados. En el corto plazo, el mercado podría reaccionar con subidas en los precios del gas natural, especialmente en un contexto de alta volatilidad estacional en la demanda.
F
Fuente: xStation
Cierre de mercado: Wall Street suma cinco semanas consecutivas a la baja
¿Están las monedas emergentes en crisis? El ranking de divisas desde el inicio de la guerra
Tres mercados clave para la próxima semana (27.03.2026)
¿Están las acciones baratas? Análisis del mercado estadounidense
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "