Los inventarios de petróleo cayeron a pesar de las expectativas de aumento.

- Los inventarios de crudo en EE. UU. registraron su mayor caída desde el 12 de septiembre.
- Los inventarios de gasolina y destilados también disminuyeron.
- Inventarios de crudo: -0.961 millones de barriles (previsión: +2.181 millones; anterior: +3.5 millones)
- Inventarios de gasolina: -2.1 millones de barriles (previsión: -1.6 millones; anterior: -0.27 millones)
- Inventarios de destilados: -1.48 millones de barriles (previsión: -3.2 millones; anterior: -4.5 millones)
Los inventarios de petróleo y derivados en EE. UU. cayeron durante la semana que finalizó el 17 de octubre, tras un incremento significativo en la semana previa. En términos interanuales, los niveles se mantienen levemente por encima del mismo periodo del año anterior. Cabe destacar que la caída en los inventarios comerciales fue casi completamente compensada por una nueva inyección a la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés), equivalente a 820 mil barriles.
Los precios apenas reaccionaron tras la publicación de los datos. El contrato de WTI para entrega en diciembre se mantiene por debajo de los 59 dólares por barril. La atención del mercado continúa centrada en las negociaciones comerciales y en la evolución de las exportaciones de crudo por parte de Rusia.
Fuente: xStation 5
