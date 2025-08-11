Los mercados arrancan la semana con ligeras subidas

El inicio de la semana en los mercados financieros comienza con ligeras subidas en los precios de la mayoría de los índices bursátiles y contratos de futuros basados en índices.

Justo antes del inicio de la sesión de efectivo en el Viejo Continente, los futuros del Eurostoxx50 y del Dax40 suben un 0,05 % y un 0,1 %, respectivamente. Al mismo tiempo, los futuros del Nasdaq100 suben un 0,11 % y los del SP500 un 0,12 %.

El informe del IPC de EE. UU. centra la atención de los mercados esta semana. Tras una reciente serie de datos macroeconómicos débiles, los inversores han comenzado a anticipar un recorte de tipos en septiembre, a medida que las autoridades de la Fed también adoptan una postura más moderada.

La preocupación por una lectura más baja está presionando al dólar estadounidense a la baja considerablemente hoy. El par EUR/USD avanza casi un 0,22 % hoy..

La debilidad del dólar también está siendo impulsada por los comentarios de Bowman de la Fed, quien pidió recortes en las tasas de interés en todas las reuniones restantes en 2025, citando la debilidad del mercado laboral y los riesgos de inflación.

Los precios en las fábricas chinas cayeron más de lo esperado en julio, mientras que los precios al consumidor se mantuvieron sin cambios, lo que indica que la débil demanda interna y la incertidumbre comercial siguen pesando sobre la economía.

El IPC se mantuvo sin cambios respecto al año anterior, con un aumento del 0,1 % respecto a junio (frente a las expectativas de una disminución del 0,1 %). El índice de precios al consumidor (IPC) subyacente aumentó un 0,8 % interanual, alcanzando su nivel más alto en 17 meses, impulsado por los bienes no alimentarios, mientras que los precios de los alimentos cayeron un 1,6 %. En términos mensuales, el IPC aumentó un 0,4 %, revirtiendo la caída del 0,1 % de junio..

El índice de precios al productor (IPP) cayó un 3,6% interanual, alcanzando un nivel cercano al mínimo de casi dos años de junio y por debajo de los pronósticos de una caída menor del 3,3%.

El presidente de Estados Unidos, Trump, ha anunciado que se reunirá con el presidente ruso, Putin, el 15 de agosto en Alaska; además, la Casa Blanca está considerando invitar a Zelensky.

El Financial Times informó que Nvidia y AMD transferirán el 15 % de sus ingresos por ventas de chips en China a EE. UU. a cambio de licencias de exportación. Esta información no afectó negativamente la confianza en el sector tecnológico, a pesar de sus implicaciones.

En el mercado de materias primas, observamos nuevas caídas significativas en los precios del gas natural (-2,73%) y una ola de ventas de metales preciosos. El precio del oro bajó un 0,75% hoy, mientras que el de la plata bajó un 0,7%.

Las criptomonedas comenzaron la semana con ganancias significativas. Bitcoin subió un 2,73%, mientras que Ethereum subió un 2%.