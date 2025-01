Los mercados caen por el sólido NFP📉

El 铆ndice US500 cae un 1,6% mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro suben cerca del 5% Las acciones estadounidenses cayeron bruscamente hoy, con el 铆ndice de referencia cayendo un 1.6%, debido a que un informe de empleo de diciembre m谩s s贸lido de lo esperado oblig贸 a los inversores a recalibrar sus expectativas de recortes en las tasas de inter茅s por parte de la Reserva Federal en 2024. La reacci贸n del mercado borr贸 las alzas del 铆ndice en lo que va de 2025, mientras que los rendimientos del Tesoro subieron, con el rendimiento a 30 a帽os tocando brevemente el 5%. Puntos Clave: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El 铆ndice de referencia cae un 1.6%, acerc谩ndose a un soporte t茅cnico clave en el promedio m贸vil de 100 d铆as.

Los rendimientos del Tesoro a 30 a帽os superan brevemente el hito del 5%.

Los operadores de swaps reducen las expectativas de recortes de tasas para 2024 a 30 puntos b谩sicos.

El sector de Tecnolog铆a de la Informaci贸n lidera las ca铆das, descendiendo un 2.54%. Reacci贸n del Mercado: El s贸lido informe de empleo de diciembre, que mostr贸 256,000 nuevos puestos de trabajo y una disminuci贸n del desempleo al 4.1%, desencaden贸 una venta masiva en el mercado. La energ铆a fue el 煤nico sector en alza, mientras que todos los dem谩s sectores cayeron, con Tecnolog铆a y Finanzas registrando las mayores ca铆das de 2.54% y 2.31%, respectivamente. 聽 Turbulencia en el Mercado de Bonos El mercado de bonos del Tesoro experiment贸 una volatilidad significativa, ya que los datos de empleo robustos intensificaron la venta masiva global de bonos. El rendimiento a 30 a帽os super贸 el 5% antes de retroceder, mientras que el rendimiento a 10 a帽os continu贸 su tendencia al alza. Los optimistas en bonos ahora depositan sus esperanzas en el informe de inflaci贸n (CPI) de la pr贸xima semana para frenar la racha bajista. El mercado de swaps retras贸 las expectativas para el primer recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, de julio a octubre, aunque los analistas se帽alan que el enfoque de la Fed en medidas de inflaci贸n alternativas podr铆a permitir flexibilizar la pol铆tica, aunque en un plazo m谩s largo. 聽 Curva de Rendimiento del Tesoro de EE. UU.

Fuente: Bloomberg Movimientos Destacados en Acciones

Delta Air Lines subi贸 un 9.8% despu茅s de prever su mejor a帽o financiero hasta la fecha, proyectando un crecimiento de ingresos del 7-9% para el primer trimestre. Las acciones de aseguradoras cayeron debido a preocupaciones por incendios forestales en California, con Mercury General desplom谩ndose un 20%. Nvidia cay贸 un 3% en medio de la oposici贸n a nuevas restricciones de exportaci贸n de chips, mientras que Walgreens subi贸 un 22% tras superar las expectativas del primer trimestre con ventas de $39.46 mil millones. Perspectiva Cautelosa de Wall Street

Los principales analistas est谩n reevaluando sus cronogramas para recortes de tasas, con Ellen Zentner de Morgan Stanley se帽alando que incluso los datos de inflaci贸n de la pr贸xima semana podr铆an no ser suficientes para motivar una acci贸n inmediata por parte de la Reserva Federal. Lindsay Rosner, de Goldman Sachs Asset Management, enfatiz贸 que los recortes de tasas en enero est谩n descartados, y la atenci贸n se centra ahora en la reuni贸n de marzo. 聽 Recortes de Tasas Impl铆citos en EE. UU.

Fuente: Bloomberg 脥ndice de Referencia (Intervalo Diario) El 铆ndice de referencia se acerca a un nivel cr铆tico de soporte en el promedio m贸vil de 100 d铆as de 5861, que coincide con la banda inferior de Bollinger y el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6%. El RSI muestra una tendencia a la baja, reflejando un debilitamiento del impulso, mientras que el MACD se ampl铆a hacia el lado negativo, indicando una presi贸n bajista creciente. Una ruptura de este nivel podr铆a acelerar el movimiento descendente, mientras que un rebote podr铆a ofrecer un alivio temporal a los compradores.

Fuente: xStation

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "