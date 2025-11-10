Los mercados confían en el fin del cierre del gobierno estadounidense

La nueva semana comienza con un calendario económico relativamente ligero, lo que favorece la estabilidad del mercado y permite a los inversores centrarse en la evolución geopolítica. Las esperanzas de un acuerdo definitivo en EE. UU., que parece cada vez más cercano, siguen impulsando el optimismo y el apetito por el riesgo, como reflejan las sólidas subidas de los índices asiáticos al inicio de la sesión. En este contexto, los datos macroeconómicos de hoy serán importantes para los movimientos del mercado a corto plazo, pero es improbable que los dominen, lo que da margen a los inversores para reaccionar a los acontecimientos políticos y las noticias del mercado financiero. Al mismo tiempo, los participantes del mercado siguen de cerca la evolución de las divisas, el oro y las criptomonedas, que reflejan un creciente optimismo sobre la estabilización de la situación económica mundial.
Calendario económico de hoy:
China
- Nuevos préstamos (CNY) de octubre: previsión 500 mil millones, anterior 1.290 mil millones
- Oferta monetaria M2 (interanual) de octubre: previsión 8,1%, anterior 8,4%
Noruega
- Inflación al consumidor (IPC) (interanual) de octubre: 3,3% (previsión 3,1%, anterior 3,6%)
- IPC subyacente (interanual) de octubre: 3,4% (previsión 3%, anterior 3%)
- Índice de precios al productor (IPP) (interanual) de octubre: 6,9% (previsión no disponible, anterior -2,8%)
Suecia
- Producción industrial s.a. Crecimiento interanual de septiembre: 13,5 % (anterior: 10,6 %)
Turquía
- Producción industrial (interanual) de septiembre: 2,9 % (anterior: 7,1 %)
Rumanía
- Balanza comercial (EUR) de septiembre: -2480 millones (anterior: -2600 millones)
Eslovaquia
- Producción industrial (interanual) de septiembre: previsión -6 %, anterior: -6,3 %
República Checa
- Tasa de desempleo de octubre: previsión 4,5 %, anterior: 4,5 %
Eurozona
- Índice Sentix de noviembre: previsión -4,1, anterior: -5,4
Lectura de la inflación en Suiza
Fin al cierre del gobierno americano
Informe del PIB en Reino Unido
Mercado de valores : Subidas en los índices asiáticos
