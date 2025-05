Los mercados dudan mientras Trump insinúa un gran anuncio y conversaciones comerciales 📌

Donald Trump adopt贸 un tono mixto de firmeza y diplomacia en sus declaraciones recientes sobre comercio y relaciones exteriores. Reiter贸 la "abundancia de energ铆a" de Estados Unidos y su disposici贸n a la amistad con Canad谩, descartando la posibilidad de que se convierta en el estado n煤mero 51, aunque dej贸 abierta la puerta a posibles ajustes del T-MEC, al que calific贸 como 鈥渆ficaz鈥 y 鈥渢ransitorio鈥. En respuesta a la postura firme de Canad谩 contra cualquier tipo de negociaci贸n de venta, agreg贸: 鈥淓l tiempo lo dir谩鈥. Tambi茅n insinu贸 un anuncio importante que podr铆a hacerse tan pronto como el jueves o, a m谩s tardar, el lunes, aunque no necesariamente relacionado con el comercio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil En cuanto a China, Trump afirm贸 que los aranceles est谩n reduciendo el d茅ficit comercial de EE.鈥疷U. y que los barcos chinos est谩n 鈥渄ando la vuelta en el Pac铆fico鈥, con Beijing mostrando disposici贸n a negociar. Insisti贸 en que Estados Unidos 鈥渘o est谩 perdiendo nada鈥 al no comerciar con China y reafirm贸 su intenci贸n de proteger la industria automotriz nacional. El 铆ndice S&P 500 repunt贸 brevemente tras sus comentarios, aunque posteriormente cedi贸 esas alzas. La reacci贸n del mercado 鈥攗n breve repunte seguido de una correcci贸n鈥 indica mayores expectativas por parte de los inversores en comparaci贸n con la semana pasada.

Tras declaraciones similares la semana pasada, probablemente habr铆amos visto una sesi贸n en verde. Pero ahora, los mercados esperan medidas concretas, no declaraciones tranquilizadoras de la administraci贸n Trump.

