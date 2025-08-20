Leer más

Los mercados ponen el foco en la Fed y sus actas

05:52 20 de agosto de 2025

Los mercados de valores abrieron la sesión del miércoles con una nota ligeramente más débil, con la atención centrada principalmente en EE.UU., donde el minorista Target (TGT.US) publicará resultados, los funcionarios de la Fed Bostic y Waller tienen previsto hablar, y por la noche se publicarán las actas de la reunión de la Fed de julio.

Temas clave del día

  • Los datos finales del IPC de la eurozona, en el punto de mira en Europa

  • Las actas del FOMC, el principal dato macroeconómico (20:00 PM)

  • Los mercados observan los discursos de Bostic y Waller de la Fed antes de la reunión de Jackson Hole del viernes.

Eventos de hoy

  • Esta mañana, los datos del IPP de Alemania mostraron una disminución del 0,1% intermensual frente a las expectativas de un aumento del 0,1%, y un -1,5% interanual frente al -1,4% esperado y el -1,3% anterior.

  • Mientras tanto, los datos del IPC del Reino Unido sorprendieron al alza, con la inflación de los servicios aumentando hasta un 5% interanual en comparación con el 4,8% previsto.
  • El Riksbank sueco mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 2%, en línea con las expectativas
  • Los informes indicaron que Trump discutió la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea con el presidente húngaro Viktor Orban, mientras que Budapest fue mencionada como un posible lugar para las conversaciones entre Putin y Zelensky.

Calendario Económico

  • 11:00 AM – Eurozona: IPC final de julio, previsto 2,0% interanual frente al 2,0% anterior; 0,3% intermensual frente al 0,0% anterior

  • 16:30 PM – EE. UU.: Inventarios semanales de petróleo crudo de la EIA: Se esperan +0,85 millones de barriles frente a los +3 millones anteriores

    • Gasolina: Se esperan -0,31 millones de barriles frente a los -0,79 millones anteriores

    • Destilados: Se esperan +1,478 millones de barriles frente a los +0,71 millones anteriores

  • 20:00 GMT – EE. UU.: Actas del FOMC (reunión de julio)

Discursos del banco central

  • 3 PM GMT – Fed Waller

  • 7 PM GMT – Fed Bostic

Publicación de resultados de EE. UU.

  • 10:30 AM GMT – Target (TGT.US)

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

