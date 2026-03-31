Los mercados se disparan ante expectativas de fin del conflicto

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, emitió el martes un comunicado que sacudió de inmediato a los mercados globales: Teherán declaró su disposición a poner fin al conflicto, pero únicamente a cambio de garantías formales de seguridad que protejan al país de futuros ataques. Los inversionistas interpretaron este mensaje como la primera señal diplomática real desde Irán y reaccionaron rápidamente reduciendo la prima de riesgo geopolítico. El Dow Jones llegó a subir más de 1.100 puntos tras conocerse la noticia.

El presidente Donald Trump confirmó en una entrevista con el New York Post que el conflicto “no durará mucho más” y expresó su confianza en que el Estrecho de Ormuz será reabierto por otros países sin necesidad de una mayor intervención militar estadounidense. Por su parte, el Wall Street Journal informó que Trump estaría dispuesto a poner fin a las hostilidades incluso si el estrecho permaneciera parcialmente cerrado. Los mercados interpretan estas señales como parte de un escenario creciente de desescalada.

Medio Oriente — Amenazas del IRGC contra Big Tech

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) emitió una advertencia directa contra 18 empresas tecnológicas estadounidenses ,incluyendo Microsoft, Apple, Google, Intel y Boeing, calificándolas como “objetivos militares legítimos”. El IRGC acusó al sector de tecnologías de la información y la inteligencia artificial de participar en la planificación de operaciones contra Irán, en lo que representa una acusación sin precedentes contra la industria tecnológica civil. Según el comunicado, los ataques contra instalaciones en la región podrían comenzar tan pronto como el 1 de abril. Inicialmente, las acciones reaccionaron con caídas tras el anuncio, aunque los comentarios posteriores de ambos presidentes terminaron revirtiendo ese movimiento.

Sentimiento de mercado — Fuerte recuperación

Wall Street cerró la jornada del martes con un rally significativo: el Dow Jones subió cerca de 980 puntos (+2,2%), el S&P 500 avanzó 2,6% y el Nasdaq Composite se disparó 3,6%. El sector tecnológico lideró las alzas: Meta subió más de 6%, Google cerca de 5%, Nvidia alrededor de 5% y Palantir más de 6%. Tras semanas de presión, el sector registró una de sus mejores sesiones recientes. El índice de volatilidad VIX cayó más de 4 puntos hasta aproximadamente 26, lo que sugiere cierta estabilización del sentimiento, aunque los analistas advierten que aún es prematuro hablar de un cambio estructural. A pesar del rebote, el S&P 500 acumula una caída superior al 5% en marzo, su peor desempeño mensual desde 2022, con 10 de los 11 sectores en terreno negativo. El único sector en positivo es el energético, con un alza superior al 12,5% en el mes, impulsado por el aumento de los precios del petróleo y las disrupciones de suministro. En términos trimestrales, el Nasdaq es el índice más débil con una caída superior al 7%, seguido por el S&P 500 (-5%) y el Dow Jones (-4%), configurando uno de los trimestres más desafiantes de los últimos años.

Datos macro — Estados Unidos

El informe JOLTS de febrero mostró 6.882 millones de vacantes laborales, ligeramente por debajo de las expectativas de 6.890 millones y claramente inferior al dato revisado de enero de 7.24 millones. La tasa de renuncias cayó a 1,9%, mientras que los despidos aumentaron a 1.721 millones, lo que apunta a un enfriamiento gradual del mercado laboral tras el sobrecalentamiento postpandemia. El índice de confianza del consumidor del Conference Board sorprendió al alza en marzo con 91,8 puntos frente a los 87,9 esperados, lo que indica resiliencia del consumidor pese a la escalada del conflicto. Este dato cobra relevancia considerando que el precio promedio de la gasolina en EE. UU. superó los 4 dólares por galón por primera vez desde agosto de 2022.

Datos macro — Europa y China

La inflación en la eurozona se aceleró en marzo hasta 2,5% desde 1,9% el mes anterior, marcando el mayor incremento mensual desde 2022, impulsado por el alza en los precios de la energía tras el cierre del Estrecho de Ormuz. Esto complica el panorama para el Banco Central Europeo, que debe equilibrar inflación y crecimiento. China sorprendió positivamente: el PMI manufacturero subió a 50,4 (desde 49,0) y el PMI de servicios a 50,1 (desde 49,5), ambos por encima del umbral de expansión de 50 y del consenso. Sin embargo, proveedores chinos advierten sobre aumentos de precios debido a la volatilidad del petróleo, lo que podría traducirse en nuevas presiones inflacionarias globales.

Empresas — Oracle y la ola de despidos por IA

Oracle ha iniciado una nueva ronda de despidos que afecta a miles de trabajadores ,fuentes no oficiales estiman hasta 30.000 puestos dentro de una plantilla de 162.000 empleados. La compañía está invirtiendo agresivamente en infraestructura de centros de datos para inteligencia artificial, y la reducción de costos laborales aparece como el principal mecanismo de financiación. A pesar de la falta de confirmación oficial, las acciones subieron durante la sesión, recuperando parte de la caída acumulada del 27% en lo que va del año.

Empresas — Ola de fusiones y adquisiciones

McCormick sube tras confirmarse negociaciones avanzadas con Unilever para fusionar su división de alimentos en una operación valorada en aproximadamente 44.800 millones de dólares. La estructura incluye 15.700 millones en efectivo y el resto en acciones, dejando a Unilever con el 65% de la entidad combinada. Apellis Pharmaceuticals registra una de las mayores alzas tras el anuncio de su adquisición por Biogen por 5.600 millones de dólares en efectivo. Eli Lilly también anunció la compra de Centessa Pharmaceuticals por 38 dólares por acción más derechos contingentes, con un valor potencial total de 7.800 millones de dólares.

Empresas — IA, tecnología y otros

Marvell Technology subió con fuerza tras la inversión estratégica de 2.000 millones de dólares por parte de Nvidia, orientada a integrar sus chips en el ecosistema de inteligencia artificial mediante la tecnología NVLink Fusion.

Snap avanzó más de 12% tras conocerse que el fondo activista Irenic Capital está tomando una participación en la compañía. Phreesia registró una fuerte caída tras recortar drásticamente su previsión de ingresos anuales, mientras que Nike avanzó moderadamente ante la expectativa de sus resultados trimestrales.

Divisas — El euro lidera, el dólar retrocede

El euro fue la moneda más fuerte de la jornada, con el par euro dólar subiendo cerca de 0,8% hasta 1,1552. El dólar perdió terreno de forma generalizada: el índice DXY cayó 0,69% hasta aproximadamente 99,7, mientras que el dólar frente al yen retrocedió 0,58% hasta 158,80 y frente al zloty cayó 0,68% hasta 3,7142.

El yen japonés y la libra esterlina también se fortalecieron, reflejando el cambio hacia un escenario de menor tensión. En el mercado regional, el euro frente al zloty cotizó en 4,2910 (+0,19%), mientras que el franco suizo se posicionó como una de las monedas más débiles, confirmando que el movimiento responde a la reducción del riesgo geopolítico más que a una búsqueda tradicional de refugio.

Materias primas — El petróleo cae ante señales de paz

El petróleo retrocedió con fuerza tras los comentarios de ambos líderes: el Brent cayó cerca de 3,8% hasta 104,50 dólares por barril y el WTI bajó 2,8% hasta aproximadamente 102,00 dólares. El mercado comenzó a descontar la prima de riesgo geopolítico incorporada en los precios, tras las señales de disposición a terminar el conflicto y la expectativa de reapertura del Estrecho de Ormuz. En contraste, los metales preciosos subieron con fuerza: el oro avanzó más de 3,3% hasta un récord de 4.660 dólares por onza, mientras que la plata subió 6,6% hasta 74,7, impulsados principalmente por la debilidad del dólar.