Los mercados se disparan tras declaraciones del presidente iraní sobre el fin del conflicto

El presidente iraní Masoud Pezeshkian emitió el martes un comunicado que provocó una reacción inmediata en los mercados financieros globales. Su mensaje fue directo: Irán no busca la guerra y está dispuesto a ponerle fin, pero únicamente a cambio de garantías formales de seguridad que protejan al país de futuros ataques.

Pezeshkian subrayó que Irán participó en negociaciones diplomáticas de buena fe antes del inicio del conflicto, y que fue después de esos contactos cuando se produjeron los ataques militares por parte de Estados Unidos e Israel.El mandatario calificó estas acciones como crímenes sin precedentes y violaciones del derecho internacional. Asimismo, criticó a los países de la región que albergan bases militares estadounidenses, acusándolos de pasividad frente al uso de estas instalaciones para atacar a Irán. En su declaración, también hizo un llamado a Europa para que adopte un enfoque “profesional conforme al derecho internacional” y abandone su postura actual. En este contexto, las garantías de que no se reanudarán los ataques siguen siendo la condición central para alcanzar la paz.

Reacción del mercado

Los inversionistas interpretaron el mensaje como la primera señal diplomática concreta desde Teherán y reaccionaron rápidamente reduciendo la prima de riesgo geopolítico:

El S&P 500 subió 162 puntos, con un avance de 2,55%

El Nasdaq ganó 675 puntos, equivalente a un alza de 3,27%

El Dow Jones aumentó más de 1.000 puntos, con un incremento de 2,27%

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó 5 puntos básicos hasta 4,292%, mientras que el de los bonos a 2 años descendió 6,2 puntos básicos hasta 3,768%

El precio del petróleo WTI retrocedió desde sus máximos intradía y pasó a terreno negativo, situándose en torno a 101 dólares, aunque aún por encima del nivel clave de 100 dólares.

Contexto y riesgos

La reacción positiva del mercado responde a un factor clave: en las últimas semanas, los precios de los activos habían incorporado un escenario de escalada total del conflicto y un posible cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. Cualquier señal de desescalada implica, por tanto, una reducción de esa prima de riesgo. Sin embargo, la cautela sigue siendo necesaria. Ese mismo día, la agencia iraní Fars informó que Irán estaría amenazando con atacar el puerto de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, así como un importante oleoducto que evita el paso por el Estrecho de Ormuz, en caso de que el país continúe apoyando a Estados Unidos e Israel.

De este modo, Teherán mantiene una estrategia dual, combinando presión diplomática y militar. La sostenibilidad del optimismo en los mercados dependerá en gran medida de la respuesta de Washington a la propuesta de Pezeshkian.

Fuente xStation