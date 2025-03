Los miembros de la Fed comentan sobre la economía de EE.UU.; 🏛️EURUSD cae un 0,3 %

El d贸lar estadounidense contin煤a fortaleci茅ndose hoy, con el par EUR/USD cayendo cerca de 0,3 %. El 21 de marzo, varios miembros de la Reserva Federal (Fed) 鈥Christopher Waller, John Williams y Austan Goolsbee鈥 compartieron sus opiniones sobre la econom铆a de EE.UU., la inflaci贸n, los aranceles y la pol铆tica monetaria. A continuaci贸n, un resumen completo de sus declaraciones. Christopher Waller (Fed) En mi opini贸n, el ritmo m谩s lento de reducci贸n del balance, que comenzar谩 en junio de 2024, sigue siendo la decisi贸n correcta.

Incluso con un ritmo m谩s lento de reducci贸n de activos, todav铆a es necesario contar con un plan de acci贸n claro. En la reuni贸n de esta semana, prefer铆 mantener el ritmo actual de reducci贸n del balance.

Reducir o detener la reducci贸n de activos ser谩 apropiado una vez que nos acerquemos a un nivel suficiente de reservas. John Williams (Fed) Sigo de cerca la pol铆tica fiscal y su impacto tanto en la econom铆a como en la pol铆tica monetaria.

Una comunicaci贸n m谩s transparente es una herramienta poderosa y eficaz.

El objetivo de inflaci贸n del 2 % no est谩 en discusi贸n durante el proceso de revisi贸n de la pol铆tica.

La tasa de inter茅s neutral es una referencia 煤til, pero no debe guiar las decisiones mensuales.

La evaluaci贸n del impacto de los aranceles depende en gran medida de los detalles espec铆ficos.

Es crucial considerar los efectos a largo plazo de los cambios en la pol铆tica gubernamental.

Estoy monitoreando y recopilando datos sobre c贸mo los cambios en la pol铆tica gubernamental afectan la econom铆a.

La Fed debe mantenerse muy enfocada en los datos en este momento.

La pol铆tica monetaria est谩 bien posicionada para lograr los objetivos de la Fed.

Los datos econ贸micos est谩n enviando se帽ales mixtas.

La econom铆a comenz贸 el a帽o con una base s贸lida.

El mercado laboral inici贸 el a帽o con un mejor equilibrio.

Los datos sugieren que el p煤blico cree que las presiones inflacionarias a corto plazo disminuir谩n.

Reducir el ritmo de reducci贸n del balance fue un paso natural para el banco central.

El proceso de desinflaci贸n ha sido desigual.

Muchos escenarios econ贸micos diferentes son posibles en este momento.

Los niveles actuales de tasas de inter茅s son apropiados.

Existe actualmente un alto nivel de incertidumbre en la econom铆a y en la formulaci贸n de pol铆ticas.

La pol铆tica monetaria moderadamente restrictiva de hoy est谩 totalmente justificada.

Espero que el crecimiento econ贸mico se desacelere en parte debido a una menor inmigraci贸n. Austan Goolsbee (Fed) La evidencia sobre c贸mo el sentimiento afecta la actividad econ贸mica es mixta, pero contactos del Medio Oeste informan que la confianza est谩 influyendo en sus decisiones.

La incertidumbre podr铆a afectar los planes de inversi贸n corporativa y debilitar la econom铆a.

Una desaceleraci贸n econ贸mica podr铆a justificar recortes de tasas, pero si la inflaci贸n supera el impacto de los aranceles o excede las expectativas, la Fed tendr铆a que revisar sus proyecciones.

Los datos actuales no reflejan una estanflaci贸n al estilo de los a帽os 70, pero es preocupante cuando tanto la inflaci贸n como el desempleo aumentan.

Los aranceles elevan los precios y reducen la producci贸n: un impulso estanflacionario.

Responder a la estanflaci贸n depende de c贸mo afecta a la inflaci贸n y al mercado laboral.

No hay una respuesta universal a la estanflaci贸n: mucho depende de las expectativas.

No hay nada m谩s inc贸modo que un entorno estanflacionario.

Si las expectativas de inflaci贸n a largo plazo comienzan a subir, la Fed tendr谩 que actuar.

El compromiso de la Fed con mantener una inflaci贸n del 2 % es s贸lido.

M谩s all谩 de los aranceles, la Fed tambi茅n debe considerar los pr贸ximos recortes fiscales y otros factores.

Cuanto m谩s espere la Fed, mayor ser谩 el riesgo de que los recortes deban ser m谩s agresivos y tard铆os.

Durante per铆odos de incertidumbre, es importante recopilar la mayor cantidad posible de datos.

Sigo creyendo que la econom铆a es resiliente, y si la inflaci贸n sigue bajando, las tasas de inter茅s ser谩n m谩s bajas en 12 a 18 meses.

Debemos ser cautelosos con el t茅rmino 鈥渢ransitorio鈥; en este caso, depende de si los aranceles afectan insumos intermedios, provocan represalias y c贸mo se trasladan al consumidor.

Cuanto m谩s grandes y similares a shocks de oferta sean los aranceles, m谩s dif铆cil ser谩 para la Fed pasarlos por alto.

Las importaciones representan solo el 11 % del PIB, por lo que los aranceles puntuales que no provocan represalias son m谩s probables de ser transitorios.

Antes de decidir c贸mo responder a los aranceles, la Fed necesita entender su duraci贸n, posibilidad de represalia e impacto en los precios.

El desempleo y la inflaci贸n reflejan el progreso hacia el doble mandato de la Fed.

Los datos macroecon贸micos contin煤an mostrando fortaleza en la econom铆a.

Los mercados quieren respuestas r谩pidas, pero eso no es realista en este momento.

Las condiciones actuales podr铆an ser un shock para la econom铆a, dependiendo de cu谩nto duren.

Las empresas est谩n preocupadas y est谩n posponiendo inversiones debido a la incertidumbre sobre los aranceles.

Entre los contactos empresariales, hay una clara inclinaci贸n hacia la cautela y el retraso en el gasto de capital.

