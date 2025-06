Los PMI de EE. UU. caen menos de lo esperado; el EUR/USD sube ligeramente 📈

Estados Unidos 鈥 Datos de PMI para junio: PMI de Servicios S&P Global: dato actual 53.1; previsi贸n 52.9; anterior 53.7;

PMI Manufacturero S&P Global: dato actual 52.0; previsi贸n 51.1; anterior 52.0;

PMI Compuesto S&P Global: dato actual 52.8; anterior 53.0; El PMI de EE. UU. mostr贸 un crecimiento continuo en junio (lectura por encima de 50), aunque con una desaceleraci贸n del impulso. Las exportaciones a la baja afectaron la producci贸n, aunque esto fue parcialmente compensado por acumulaci贸n de inventarios debido a preocupaciones arancelarias. Los aranceles tambi茅n provocaron fuertes aumentos de precios, especialmente en el sector manufacturero. La demanda interna se mantuvo s贸lida, lo que respald贸 la creaci贸n de empleo y la reducci贸n de retrasos. La producci贸n manufacturera repunt贸, mientras que los servicios mostraron una leve contracci贸n. La confianza retrocedi贸 en medio de la incertidumbre pol铆tica, aunque los fabricantes se mostraron ligeramente m谩s optimistas. En conjunto, el crecimiento persisti贸, aunque se mantuvo muy por debajo de los niveles de finales de 2024. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Fuente: xStation5

