Los resultados de Nvidia superaron las expectativas

La guía para el 1T FY2027 (78.000 millones) reforzó el efecto NVIDIA y alivió temores sobre la continuidad del Capex en inteligencia artificial.

Data Center y Networking lideraron el avance, impulsados por la demanda de Blackwell y la infraestructura NVLink .

NVIDIA registró ingresos récord de 68.127 millones de dólares en el 4T FY2026 y 215.938 millones en el año fiscal, con crecimientos muy por encima de lo esperado.

NVIDIA (NVDA.US) ha vuelto a redefinir las expectativas del sector tecnológico global al presentar los resultados financieros de su cuarto trimestre y del año fiscal 2026. Con cifras que superan ampliamente las proyecciones más optimistas de los analistas, la compañía ha demostrado su dominio operativo, lo que ha servido de catalizador para el sector tecnológico en su conjunto.

Tras el anuncio, las acciones de la compañía subieron un 3,5% en las operaciones posteriores al cierre, impulsando simultáneamente al NASDAQ a un alza del 1,7%. En la práctica, el mercado interpretó estos números como una señal de alivio ante las recientes dudas sobre la sostenibilidad de la inversión en inteligencia artificial, especialmente en infraestructura para IA generativa.

Un trimestre de hitos

En el cuarto trimestre del año fiscal 2026, NVIDIA alcanzó unos ingresos récord de 68.127 millones de dólares, lo que representa un impresionante crecimiento del 73% respecto al año anterior y un 20% de forma secuencial. Este desempeño culminó un año fiscal extraordinario con ingresos totales de 215.938 millones de dólares, un aumento del 65% anual.

El gráfico muestra un salto de ingresos desde USD 39,3B (Q4 FY25) a USD 68,1B (Q4 FY26), consistente con ingresos récord y el mayor crecimiento trimestral de su historia.

El trasfondo es la tracción del Data Center, que la compañía asocia a un auge casi 13x desde la irrupción de ChatGPT, con demanda tan fuerte que incluso generaciones previas (Hopper y parte de Ampere) siguen “sold out” en la nube.. Fuente: Nvidia - Investor Relations.

La rentabilidad se mantuvo en niveles excepcionales, con un margen bruto GAAP del 75,0%. El beneficio por acción (BPA) diluido no GAAP se situó en 1,62 dólares, superando con creces la estimación previa del mercado que rondaba los 1,53 dólares.

Este tipo de superación de expectativas, especialmente cuando el listón ya es alto, suele ser el combustible que sostiene los rallies del sector: no se trata solo de crecer, sino de hacerlo con márgenes que reflejan una posición competitiva difícil de replicar.

El motor del crecimiento

El cambio más llamativo está en Networking, que salta de USD 3,0B a USD 11,0B, señal de que la capa de interconexión se vuelve un motor de ingresos propio en la era de clústeres masivos de IA. .Fuente: Nvidia - Investor Relations.

El segmento de Data Center continúa siendo el núcleo de la explosión financiera de la empresa, generando 62.314 millones de dólares solo en el cuarto trimestre (un crecimiento del 75% interanual). Este crecimiento fue impulsado por dos pilares:

Computación para centros de datos

Los ingresos por computación para centros de datos alcanzaron los 51.334 millones de dólares, un 58% más que hace un año, impulsados por la demanda de las arquitecturas Blackwell.

El foco no está únicamente en vender más chips, sino en abastecer la carrera por capacidad de cómputo que exige el entrenamiento y la inferencia de modelos cada vez más grandes, con un ciclo de renovación tecnológica que está siendo especialmente agresivo.

Networking

Este subsegmento registró un crecimiento vertical del 263% interanual, alcanzando los 10.980 millones de dólares. Este repunte se debe a la introducción de la infraestructura de computación NVLink para los sistemas GB200 y GB300, además del éxito de las plataformas Ethernet e InfiniBand.

Que Networking crezca a este ritmo es relevante porque la IA no es solo GPU, también es interconexión. En despliegues a gran escala, el rendimiento depende tanto del chip como de la capacidad de mover datos entre nodos con la menor latencia posible.

Otros segmentos y demanda de Blackwell

Más allá de los centros de datos, la arquitectura Blackwell también impulsó otros sectores:

Gaming

Los ingresos crecieron un 47% interanual hasta los 3.727 millones de dólares, aunque experimentaron una caída secuencial del 13% debido a la normalización de inventarios tras la temporada navideña.

Este comportamiento es coherente con la estacionalidad típica del consumo: un gran cierre de año puede dejar un valle posterior mientras el canal ajusta inventarios y la demanda se reequilibra.

Visualización Profesional

Registró un aumento del 159% interanual, alcanzando los 1.321 millones de dólares, impulsado también por la excepcional demanda de Blackwell.

La visualización profesional suele beneficiarse cuando hay ciclos de actualización tecnológica claros y cuando la mejora de rendimiento se traduce directamente en productividad para creadores, diseño, ingeniería y flujos de trabajo avanzados.

Automotriz

Continuó su avance constante con ingresos de 604 millones de dólares, un 6% más que el año previo, gracias a la adopción de sus plataformas de conducción autónoma.

Aunque su escala es menor frente a Data Center, este segmento mantiene un valor estratégico: combina software, hardware y asociaciones de largo plazo en una industria con ciclos de adopción extensos.

Perspectivas para el futuro y cambios contables

NVIDIA ha emitido una guía extremadamente sólida para el primer trimestre del año fiscal 2027, proyectando ingresos de 78.000 millones de dólares (más o menos un 2%). Esta cifra pulveriza la previsión anterior del mercado de 72.500 millones. Es relevante destacar que esta proyección no asume ingresos de computación para Data Center provenientes de China, lo que subraya la fortaleza de la demanda en el resto del mundo.

Asimismo, la compañía anunció un cambio en su metodología contable: a partir del próximo trimestre, las medidas financieras no GAAP incluirán los gastos de compensación basada en acciones. A pesar de este ajuste, NVIDIA prevé mantener márgenes brutos no GAAP en torno al 75,0%.

Para el mercado, esta combinación (guía elevada + márgenes sostenidos) suele interpretarse como continuidad del ciclo de inversión en IA y como señal de que el poder de fijación de precios y la eficiencia operativa siguen siendo diferenciales.

Impacto en el mercado

Estos resultados han tenido un impacto balsámico en el sentimiento de los inversores. La capacidad de NVIDIA para superar sus propias previsiones en un entorno de altas expectativas ha mitigado los temores sobre un posible enfriamiento en el gasto de capital (Capex) de las grandes tecnológicas.

El alza de NVIDIA y el consecuente repunte del NASDAQ sugieren que el mercado vuelve a confiar en que la infraestructura para la IA generativa sigue siendo la prioridad de inversión número uno a nivel global. En este contexto, la compañía reporta números y marca el pulso del sector, actuando como termómetro de demanda para cómputo avanzado, redes e infraestructura crítica.

Fuente: xStation5.

