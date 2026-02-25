Calendario económico: Los resultados de Nvidia marcan la agenda en Wall Street

El calendario macroeconómico de hoy es muy ligero, y la confianza en Wall Street estará dominada por el informe de resultados trimestrales de la empresa más grande del mundo, Nvidia (NVDA.US), que se publicará después de la sesión estadounidense.

10:00– Datos finales del IPC: previsión del 1,7 % interanual frente al 1,7 % anterior (-0,5 % intermensual frente al 0,2 % anterior)

15:30 – Variación de los inventarios de crudo de la EIA: previsión de +1,925 millones de barriles frente a los -9 millones de barriles anteriores

Intervenciones de los bancos centrales (GMT)

10:00 – Vujcic del BCE

14:40 – Barkin de la Fed

16:00 – Schmid de la Fed

18:20 – Musalem de la Fed

Resultados

Después de la sesión: Nvidia (NVDA.US)

Gráfico del EUR/USD (período D1)

Fuente: xStation5