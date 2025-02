Los resultados de Swatch caen considerablemente. ¿Conseguirá la empresa recuperar la confianza de los inversores? 💡

Swatch Group (UHR.CH) cae casi un 3% en la sesión de hoy después de que uno de los mayores fabricantes de relojes del mundo anunciara unos resultados muy inferiores a los esperados para 2024. Curiosamente, al principio de la sesión, las acciones de la empresa perdían casi un 7,5%, pero la magnitud de la venta masiva fue limitada después de que el sentimiento en el amplio mercado europeo mejorara y la propia empresa presentara, además, previsiones relativamente optimistas para el nuevo año. Sin embargo, cumplirlas no será fácil, ya que la empresa se ve lastrada por un débil crecimiento de las ventas en China, de donde procede gran parte de sus ingresos. Este es el segundo año consecutivo con salidas de efectivo libres negativas. Los resultados del ejercicio 2024 estuvieron muy por debajo de las expectativas, lo que llevó a un recorte de dividendos de más del 30%. Estas cifras pueden limitar un poco la confianza de los inversores en ausencia de una rápida mejora empresarial. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Resultados 2024 Beneficio operativo 304 millones de CHF, -74% interanual, estimado 557,5 millones de CHF

Beneficio operativo de relojes y joyas 410 millones de CHF, estimado 635,1 millones de CHF

Beneficio operativo de sistemas electrónicos 12 millones de CHF, estimado 14,9 millones de CHF

Margen operativo 4,5% vs. 15,1% interanual, estimado 8,19%

Margen operativo de relojes y joyas 6,4%, estimado 9,44%

Margen operativo de sistemas electrónicos 3,6%, estimado 4,07%

Ventas netas 6.740 millones de CHF, estimado 6.990 millones de CHF

Ventas netas de relojes y joyas 6.420 millones de CHF, estimado 6.730 millones de CHF

Ventas netas de sistemas electrónicos 330 millones de CHF, estimado 326 millones de CHF

Ventas a tipos de cambio constantes -12,2%, Estimación de -9,57%

Beneficio neto 219 millones de CHF, estimado 383,3 millones de CHF COMENTARIOS DE LA EMPRESA En 2025 se espera una evolución positiva de las ventas en moneda local, basada en las buenas ventas registradas en diciembre fuera de China, así como en los nuevos productos previstos en todos los segmentos de precios.

La demanda en China seguirá siendo bastante limitada. Se espera que los hábitos y comportamientos sigan cambiando, lo que abrirá muchas nuevas oportunidades para las marcas fuertemente posicionadas.

En 2025, Swatch Group espera mejoras significativas en las ventas, los resultados operativos y el flujo de caja. Las acciones de la empresa cotizan en sus niveles más bajos desde 2019. Fuente: xStation

