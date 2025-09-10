Los resultados récord de TSMC impulsan las acciones tecnológicas

La fuerte reacción a los resultados récord de TSMC (+2,08%) en Taipei se está extendiendo rápidamente a las tecnologías globales: antes de la apertura de Wall Street, hay un claro aumento en los precios de las acciones de Nvidia (+1,92%) y AMD (+3,2%), que se están beneficiando de las expectativas positivas relacionadas con el desarrollo de la IA y el auge de la tecnología.

TSMC publicó resultados récord para agosto de 2025, registrando un aumento interanual del 33,8% en las ventas, hasta alcanzar los 335.770 millones de dólares taiwaneses (11.090 millones de dólares estadounidenses), lo que confirma la fortaleza de la demanda de chips avanzados gracias al auge de la inteligencia artificial. La compañía no solo domina el segmento de chips para centros de datos, manteniéndose como un proveedor clave para Nvidia y AMD, sino que también indica una mejora en la demanda de soluciones de consumo en los próximos meses. El dinámico crecimiento de las ventas de TSMC impulsa las ganancias y el optimismo de los inversores, a pesar de los posibles riesgos asociados a las tensiones entre Estados Unidos y China por las exportaciones de tecnología.

La fuerte reacción del mercado a los resultados de TSMC se está extendiendo a otras empresas tecnológicas: las acciones de Nvidia y AMD suben con fuerza antes de la apertura de Wall Street, con el entusiasmo de los inversores centrado en el segmento de IA, lo que garantiza un crecimiento dinámico y continuo de las ganancias de estas empresas. Las perspectivas para el sector de los semiconductores siguen siendo muy positivas: Nvidia apunta a una inversión récord por parte de los hiperescaladores en el desarrollo de infraestructura, mientras que AMD confía en un repunte de la demanda de ordenadores personales y una mayor expansión en los centros de datos.

Resultados clave de la compañía:

TSMC agosto: ventas de 335.770 millones de dólares taiwaneses (+33,8 % interanual, +3,9 % intermensual)

Previsión de TSMC para el tercer trimestre: ingresos de 31.800-33.000 millones de dólares estadounidenses (+38 % interanual, +8 % intertrimestral, previsión confirmada por la dirección)

Los ADR de los gigantes tecnológicos estadounidenses que cotizan en Europa registran ganancias aún mayores que las acciones estadounidenses antes de la apertura de Wall Street.

Fuente: xStation5