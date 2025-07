Los semiconductores impulsan el alza de las acciones de Tesla y AMD 🔎

驴Subida significativa de precios por parte de AMD? AMD planea aumentar el precio de su acelerador de IA Instinct MI350 de 15.000 a 25.000 d贸lares, lo que representa un alza cercana al 70鈥%. A pesar de este incremento, el chip seguir谩 siendo m谩s barato que el modelo Blackwell B200 de Nvidia, su principal competidor. Este movimiento apunta a una fuerte demanda de los chips de IA de AMD y podr铆a traducirse en resultados trimestrales mejores de lo esperado. Los analistas destacan la creciente competitividad de AMD en el segmento de hardware para inteligencia artificial, considerando al MI350 como una alternativa viable frente a las soluciones de Nvidia, conocidas por sus precios elevados. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil En cuanto a nuevas inversiones, AMD prev茅 que los primeros chips fabricados en EE.鈥疷U. por TSMC (en Arizona) estar谩n disponibles hacia finales de a帽o. No obstante, la compa帽铆a advierte que ser谩n entre un 5鈥% y un 20鈥% m谩s caros que sus equivalentes fabricados en Taiw谩n. La CEO Lisa Su justific贸 el aumento de costes subrayando la importancia de la resiliencia en la cadena de suministro, una lecci贸n aprendida durante la pandemia. Asegur贸 que la calidad de los chips se mantendr谩 intacta, y que la decisi贸n responde a una estrategia geopol铆tica y de diversificaci贸n m谩s que a factores de costes. La producci贸n en EE.鈥疷U. otorga a AMD una mayor diversificaci贸n geogr谩fica y estabilidad frente a tensiones geopol铆ticas. Tras estas noticias, las acciones de AMD registran una alza del 4鈥%. Los analistas prev茅n un crecimiento interanual de los ingresos por GPU en el tercer trimestre de 2025, pese a las restricciones de exportaci贸n del modelo MI300X a China. Las cuestiones de licencias y los plazos de env铆o a China en la segunda mitad del a帽o siguen en el radar, aunque las perspectivas generales siguen siendo optimistas. Fuente: xStation 5 Tesla firma un acuerdo r茅cord 馃挜 Tesla ha confirmado un acuerdo de suministro de semiconductores por 16.500 millones de d贸lares con Samsung. Elon Musk anunci贸 que la colaboraci贸n incluir谩 la producci贸n de los chips de pr贸xima generaci贸n de Tesla (AI6) en la nueva planta de Samsung en Texas. Estos chips estar谩n destinados a alimentar el robot humanoide Optimus de Tesla, veh铆culos aut贸nomos y centros de datos especializados en inteligencia artificial. Musk se帽al贸 que supervisar谩 personalmente el avance del proyecto y destac贸 su implicaci贸n directa en la optimizaci贸n de los procesos de fabricaci贸n. Las acciones de Tesla tambi茅n registran una alza del 4鈥% en la jornada. Los inversores interpretan el acuerdo como un movimiento estrat茅gico hacia el desarrollo de IA y un 茅xito para Samsung. El contrato estar谩 vigente hasta 2033 y 鈥攕eg煤n Musk鈥 podr铆a incluso superar el valor inicial de 16.500 millones de d贸lares. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "