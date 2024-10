Los trabajadores de Boeing se declaran en huelga y detienen la producción de modelos clave de la compañía 📢

Los trabajadores de Boeing (BA.US) han rechazado el contrato propuesto por la compañía y han votado abrumadoramente a favor de la huelga. La decisión de los trabajadores detendrá la producción de la mayoría de los aviones de la compañía, incluido su modelo más vendido, el 737 MAX. Boeing y la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM) dieron a conocer el pasado domingo un borrador de contrato, en virtud del cual la compañía ofrecía a los trabajadores, entre otras cosas, un aumento salarial del 25% durante los próximos cuatro años y mejoras en las tarifas relacionadas con la atención médica y los beneficios de pensión. Sin embargo, los miembros del sindicato consideraron que el contrato era insuficiente en vista del aumento del costo de la vida y rechazaron la solución propuesta. Aproximadamente el 96% de los miembros de la IAM votaron a favor de la huelga, superando con creces el límite requerido de dos tercios, y a medianoche, los trabajadores de las fábricas de Seattle abandonaron sus puestos de trabajo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La huelga se produce en un entorno muy desfavorable para Boeing, que se enfrenta a problemas de imagen y turbulencias en su proceso de producción tras un fallo de una puerta de emergencia en un vuelo de Alaska Air Lines en enero, lo que provocó primero la puesta a tierra de todos los modelos 737-9 MAX y un aumento de las auditorías de la FAA y una serie de casos posteriores de problemas de calidad en la producción de aeronaves. Como resultado, la FAA impuso restricciones de producción a Boeing para que la empresa hiciera los cambios adecuados que condujeran a la resolución de errores y problemas con el proceso de producción. Según estimaciones preliminares, la protesta de 30 días podría costar 1.500 millones de dólares y, por tanto, afectar a un problema aún mayor con la producción de modelos de aviones clave, incluido el avión 737 Max, el más vendido. Las acciones de Boeing han bajado casi un 5% en las operaciones previas a la apertura, lo que implica el valor más bajo de las acciones desde noviembre de 2022. Fuente: xStation5



