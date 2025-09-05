Lululemon se hunde en bolsa tras un recorte de previsiones y un fuerte impacto arancelario

Las acciones de Lululemon se desplomaron alrededor de un 20% en operaciones extendidas, luego de que la compañía recortara de forma significativa sus proyecciones anuales, advirtiendo que los aranceles aplicados por la administración de Estados Unidos representarán un golpe de 240 millones de dólares a sus resultados.

Resultados trimestrales y perspectivas revisadas

En el segundo trimestre , la firma reportó ganancias de 3,10 dólares por acción , superando los 2,88 dólares esperados , aunque los ingresos quedaron ligeramente por debajo de las estimaciones, con 2.530 millones de dólares frente a los 2.540 millones previstos .

La utilidad neta fue de 370,9 millones de dólares , inferior a los 392,9 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

El margen bruto retrocedió a 58,5% (−1,1 pp), mientras que el margen operativo cayó a 20,7% (−210 pb).

De cara al conjunto del ejercicio, la empresa anticipa ganancias de entre 12,77 y 12,97 dólares por acción, muy por debajo de los 14,45 dólares que esperaba Wall Street. Los ingresos anuales se ubicarían entre 10.850 y 11.000 millones de dólares, frente a la proyección de 11.180 millones.

Factores de presión

La directora financiera, Meghan Frank, explicó que la eliminación de la exención de minimis —que dejaba fuera de los aranceles algunos envíos pequeños— tendrá un impacto notable, representando casi 1,7 puntos porcentuales de la caída esperada en la rentabilidad del año.

En términos operativos:

Las ventas comparables en América retrocedieron un 4% .

Las ventas comparables globales apenas subieron un 1% , por debajo del 2,2% esperado .

La compañía abrió 14 nuevas tiendas netas, alcanzando un total de 784 locales.

Ajustes estratégicos y retos de producto

El CEO, Calvin McDonald, reconoció que la compañía ha permitido que algunos ciclos de producto se “prolonguen demasiado”, sobre todo en las categorías de salón y sociales, lo que habría restado atractivo en el mercado estadounidense.

Entre las medidas correctivas, Lululemon planea:

Aumentar la proporción de nuevos estilos en su portafolio del 23% al 35% a partir de la próxima primavera.

Reforzar la capacidad de diseño acelerado para responder con mayor agilidad a tendencias emergentes.

Evitar decisiones de corto plazo que comprometan el posicionamiento de la marca.

Guía para el tercer trimestre

Para los próximos meses, la compañía proyecta:

Ingresos entre 2.470 y 2.500 millones de dólares (vs. 2.570 millones esperados).

Ganancias por acción entre 2,18 y 2,23 dólares, muy por debajo de la estimación de 2,93 dólares.

McDonald subrayó que la marca sigue teniendo un gran potencial, pero que será necesario redefinir la estrategia de producto y recuperar dinamismo en el mercado estadounidense para volver a crecer con solidez.