¿Más caídas para el oro y la plata? La Fed y el dólar deciden

El NFP de mayo fue lo suficientemente fuerte para borrar en un solo día el restante de las ganancias que el oro había acumulado en todo el año. El metal cayó 3.6% el 5 de junio hasta US$4.315, rompiendo su media de 200 días por primera vez en meses y la plata fue más lejos, -7.8% en la misma jornada, cerrando en niveles no vistos en más de dos meses. Lo que el viernes dejó en claro es que el activo dominante en el mercado de metales preciosos ya no es solamente la incertidumbre geopolítica, ahora es la tasa de la Fed.

La corrección acumulada y por qué la plata sangra más

Los drawdowns desde máximos de 2026 cuentan dos historias distintas dentro del mismo selloff. El oro acumula una caída de -18.5% desde su pico anual, un retroceso significativo para un activo que llegó a US$5.600 en enero. La plata está en -40.1%, más del doble de la corrección del oro, sostenida en esa brecha durante prácticamente todo el año. El gráfico de drawdown acumulado muestra que la diferencia no es nueva, la plata comenzó a separarse del oro desde febrero y nunca cerró esa brecha, dos correrías adicionales en marzo y abril profundizaron aún más la distancia.

La explicación está en la naturaleza dual de la plata, porque cuando el mercado estaba en modo alcista, el metal operó como un proxy de la narrativa de inteligencia artificial, con alta conductividad eléctrica, componente de semiconductores, panel solar, cableado de centros de datos. Esa narrativa le dio un impulso adicional que no tuvo el oro, sin embargo, cuando el ciclo giró, las mismas razones se convirtieron en un viento en contra, la debilidad de las acciones tecnológicas generó dudas sobre la velocidad del crecimiento en demanda industrial, y la plata recibió presión doble, tanto como metal precioso como como commodity cíclico.

El dólar y las expectativas de la Fed, los catalizadores dominantes

El gráfico en base 100 desde el inicio del selloff reciente muestra la dinámica que comanda los movimientos actuales. Mientras el oro cede -6.3% y la plata -9.2% desde ese punto de partida, el USDIDX sube +1.9%. Los metales se cotizan globalmente en dólares, y un dólar más caro los encarece para compradores internacionales, reduciendo la demanda y amplificando la presión bajista.

El impulso detrás del dólar es la expectativa de la Fed, el mercado asigna ahora un 70% de probabilidad a un alza de tasas en diciembre, frente al 45% de la semana anterior. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años trepó a un máximo de dos semanas, elevando el costo de oportunidad de mantener activos que no pagan interés. La ruptura del oro bajo su media de 200 días apunta al riesgo de caídas más profundas si la tendencia en tasas no revierte. La paradoja del escenario actual es que el conflicto en Medio Oriente, que en teoría debería favorecer al oro como activo de refugio, no lo está haciendo, el alza del petróleo derivada del conflicto alimenta la inflación, lo que fuerza a los bancos centrales a mantener tasas altas o subirlas, y ese canal termina siendo negativo para los metales.

Los factores que definen el escenario de las próximas semanas

La demanda de bancos centrales sigue siendo el factor estructural que más sostiene la tesis alcista de largo plazo del oro. Los bancos centrales retomaron compras netas en abril con 19 toneladas, revirtiéndose desde las ventas netas de marzo, el Banco Nacional de Polonia compró 14 toneladas, acumulando 45t en el año. El Banco Popular de China añadió 8 toneladas, su mayor compra desde diciembre de 2024, y extiende a 18 meses consecutivos su ciclo de acumulación. El 95% de los bancos centrales encuestados en 2025 por el World Gold Council esperaba que las reservas globales de oro aumentaran en los siguientes 12 meses. Esa demanda institucional actúa como piso, pero no es suficiente para revertir el movimiento de corto plazo mientras el dólar y las expectativas de la Fed dominen el flujo.

Demanda de oro por parte de los bancos centrales. Fuente: World Gold Council.

Lo que mueva el sentimiento en las próximas dos semanas son el IPC del miércoles y el IPC del jueves. Si los datos sorprenden al alza, la probabilidad de alza de la Fed se consolidará y el argumento de más caídas para el oro y la plata ganará evidencia adicional. Si los datos se moderan, el dólar podría perder tracción y los metales recuperar parte del terreno perdido. El sesgo de corto plazo sigue siendo negativo mientras no haya señales claras de un giro en la política monetaria.

Análisis técnico

El gráfico horario muestra al oro en US$4.328, con la SMA200 en US$4.454 y la SMA50 en US$4.378, ambas por encima del precio y en pendiente descendente, confirmando el sesgo bajista de corto y mediano plazo. El RSI está en zona neutral, sin señal de sobreventa que anticipe agotamiento vendedor inmediato.

El rectángulo de consolidación que el metal mantuvo entre mediados y finales de mayo, aproximadamente entre US$4.463 y US$4.540, fue perforado a la baja y ahora actúa como zona de resistencia. Los niveles Fibonacci identifican resistencia inmediata en el 61.8% en US$4.463 y soporte en el 161.8% en US$4.253, con extensión profunda en US$4.173. El sesgo es bajista mientras el precio permanezca bajo la SMA50 en US$4.378.

Fuente: xStation5.

El gráfico horario de la plata muestra al metal en US$68.08, con las Bandas de Bollinger (20 períodos) ubicando la banda superior en US$69.08, la media en US$67.76 y la inferior en US$66.44. El RSI en 45.1 está en zona neutral, sin señal de sobreventa. El precio opera en torno al nivel Fibonacci del 61.8% en US$68.45, que actúa como resistencia inmediata tras la caída desde el pico de US$88.

Un rechazo en ese nivel confirmaría la continuación bajista hacia el 100% de Fibonacci en US$62.33, una ruptura sostenida por encima abriría espacio hacia US$70. El sesgo técnico es bajista mientras el precio no cierre consistentemente sobre US$69.

Fuente: xStation5.