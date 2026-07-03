Mercado en EE.UU.: Estados Unidos celebra el Día de la Independencia, mientras los futuros avanzan

El mercado bursátil de Estados Unidos permanecerá cerrado hoy debido al feriado por el Día de la Independencia. A pesar del volumen significativamente reducido, la negociación y la formación de precios continúan a través del mercado de derivados. Los futuros del US100 suben alrededor de un 1,2%, movimiento que puede interpretarse como una corrección de las pérdidas registradas durante los dos últimos días. Los futuros del US500 y del US2000 también avanzan, aunque con alzas más moderadas de entre 0,3% y 0,4%, mientras que el US30 registra ligeras caídas.

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La competencia dentro de la industria de la inteligencia artificial (IA) continúa intensificándose. El Financial Times informa sobre una amplia campaña interna de Anthropic destinada a evitar nuevos robos de datos y el "scalping" de algoritmos que podrían favorecer el desarrollo de competidores chinos de Claude y ChatGPT . Al mismo tiempo, Alibaba , uno de los líderes de la industria de IA en China, prohibió oficialmente el uso del modelo Claude dentro de la compañía, argumentando motivos de "seguridad".

En Irán se celebró el funeral del anterior Líder Supremo y, según diversos medios, numerosos altos funcionarios del gobierno iraní reaparecieron públicamente tras varios meses sin ser vistos. El mercado interpreta este hecho como una confirmación de que el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha concluido. Como consecuencia, continúa la venta masiva en el mercado del petróleo .

Meta sigue deteriorando el sentimiento en el sector tecnológico. Ayer, uno de los hiperescaladores anunció que venderá parte de su capacidad excedente de procesamiento, lo que pone en duda la tesis de una escasez estructural permanente de infraestructura para IA . Hoy, Reuters informó que el director ejecutivo de la compañía expresó que el desarrollo de la IA agéntica , considerada un elemento clave para la tesis alcista del sector, avanza a un ritmo más lento de lo esperado. En contraste, Alexander Wang , responsable del área de Superintelligence de Meta , afirmó que los modelos internos de IA de la empresa ya han alcanzado el nivel de los desarrollados por OpenAI y Anthropic .

Donald Trump concedió una entrevista a CNBC . Entre sus declaraciones más relevantes para los mercados, el presidente de Estados Unidos señaló que su objetivo es que entre el 40% y el 60% de la producción mundial de chips se realice en territorio estadounidense y que el PIB de Estados Unidos crezca entre 12% y 13% . Además, afirmó que continuará impulsando los esfuerzos para destituir a Lisa Cook , integrante de la Reserva Federal , tras el reciente fallo judicial relacionado con su permanencia en el cargo.

Tesla y Apple continúan respaldando la valoración de las empresas chinas que forman parte de sus cadenas de suministro. Varias compañías chinas están registrando un aumento tanto en la demanda como en la producción.

US100 (D1)

El gráfico muestra la formación de un triángulo ascendente. El hecho de que el índice haya probado en tres ocasiones la zona de máximos cercana a los 30.500 puntos refleja la fortaleza de esa resistencia, mientras que la reducción progresiva en la amplitud de las correcciones bajistas sugiere un debilitamiento de la presión vendedora. Fuente: xStation5