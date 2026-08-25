Mercados a observar hoy: Bitcoin, DE40 y cobre (25.08.2026)

Las acciones se recuperan en una sesión donde el mercado vuelve a apoyarse en el sector tecnológico, especialmente por el repunte de los semiconductores y la caída en los rendimientos de los bonos. El alivio también viene desde el petróleo, que retrocede a su nivel más bajo en una semana tras reportes de una posible desescalada en Medio Oriente, incluyendo señales de que Estados Unidos estaría preparando el regreso de diplomáticos a la región. Este movimiento reduce parcialmente la prima de riesgo geopolítico y permite una mejora en el apetito por riesgo.

Sin embargo, la sesión sigue marcada por cautela. El oro corta una racha de cuatro jornadas al alza y comienza a corregir, mientras los inversionistas se preparan para eventos clave como los resultados de Nvidia, el dato PCE de Estados Unidos y los comentarios de Jerome Powell en Jackson Hole. En criptomonedas, Bitcoin superó brevemente los 80.000, apoyado por un entorno de mayor liquidez y por las expectativas en torno a las recompras de bonos de largo plazo del Tesoro estadounidense.

Bitcoin mantiene el impulso y apunta a una resistencia clave

Bitcoin mantiene un fuerte impulso y se encamina a registrar uno de sus mejores agostos, apoyado por una mejora en el sentimiento de mercado, mayores entradas de capital y un contexto más favorable para activos sensibles a liquidez. El impulso se ha visto reforzado por el anuncio del Tesoro estadounidense sobre mayores recompras de bonos de largo plazo, lo que ha presionado al dólar y reducido parte de la tensión sobre los rendimientos. Este escenario ha favorecido a Bitcoin como activo de cobertura monetaria y de alta beta.

Análisis técnico de Bitcoin

A nivel técnico, el precio confirmó una ruptura relevante tras superar la zona de consolidación y ubicarse por encima de la media móvil de 200 periodos. La recuperación desde los 59.843 fue acompañada por una mejora clara del MACD, que mantiene momentum positivo.

Ahora el precio se aproxima a una resistencia clave en torno a 82.965; una ruptura sostenida sobre ese nivel podría habilitar una extensión hacia la zona de 97.354. En caso de corrección, el primer soporte relevante se ubica en torno a 72.199, zona que anteriormente actuó como resistencia.

Fuente: xStation

DE40 encuentra apoyo tras mejores datos económicos de Alemania

El DAX alemán ha encontrado apoyo en torno a los 26.000 puntos, en un contexto donde los datos económicos de Alemania han entregado señales algo más favorables. El PIB se expandió por sobre las previsiones y el indicador Ifo de confianza empresarial se ubicó por encima de lo esperado y también mejoraron las expectativas empresariales, lo que ha dado cierto respaldo macroeconómico al índice. Este mejor tono se combina con la recuperación general de la renta variable europea tras jornadas de mayor presión.

Análisis técnico del DE40

A nivel técnico, el DE40 mantiene una estructura constructiva mientras cotice sobre la zona de 26.063, nivel que funcionó como punto de ruptura y posterior pullback. El precio sigue por encima de sus medias móviles, aunque el MACD muestra pérdida de momentum tras el último tramo alcista, por lo que la consolidación actual es importante.

Si el índice logra sostenerse sobre 26.063, podría intentar retomar el avance hacia 26.645; en cambio, una pérdida de ese nivel abriría espacio para una corrección más amplia hacia 24.722, zona donde se concentra un soporte técnico de mayor relevancia.

​​​​​​​Fuente: xStation

Cobre se mantiene cerca de máximos históricos

El cobre mantiene una estructura cercana a máximos históricos, apoyado por un mercado físico ajustado y por la caída de inventarios, que han registrado fuertes bajas semanales. La expectativa de posibles aranceles también ha impulsado movimientos de anticipación en los flujos comerciales, mientras la menor prima de riesgo geopolítico ha favorecido la recuperación de los metales industriales.

El cobre sigue respaldado por una combinación de oferta limitada y demanda asociada a infraestructura energética y centros de datos.

Análisis técnico del cobre

A nivel técnico, el precio mantiene un canal alcista desde la zona de 12.961 y continúa cotizando por encima de su media móvil de 50 periodos, lo que conserva el sesgo constructivo.

El soporte más relevante se ubica en torno a 13.488, nivel que ya funcionó como punto de apoyo tras la ruptura anterior. Mientras el precio se mantenga sobre esa zona, la estructura sigue apuntando hacia la resistencia de 14.527, que representa el principal techo técnico de corto plazo.

​​​​​​​Fuente: xStation