Mercados a Observar Hoy: GASOLINE, SOYBEAN y JP225 (11.05.2026)

La jornada apunta a una apertura estable para los principales activos de riesgo, aunque el tono sigue condicionado por el repunte del petróleo, el cierre del estrecho de Ormuz y el ajuste al alza en los rendimientos de los bonos. El Brent avanza más de 2% y supera los 103 dólares por barril, después de que se desvanecieran las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reducir la tensión en Oriente Medio. Las últimas propuestas de Teherán fueron calificadas por Donald Trump como “totalmente inaceptables”, lo que mantiene elevada la prima de riesgo energética. En paralelo, el mercado también observa la presión sobre los bonos del Reino Unido, donde el primer ministro Keir Starmer enfrenta un escenario político más frágil tras la fuerte derrota del Partido Laborista en las elecciones locales. En este contexto, los activos ligados a energía, materias primas agrícolas e índices con alto peso tecnológico concentran la atención de la sesión.

GASOLINE

La gasolina cotiza cerca de 361,3 y sigue impulsada por la incertidumbre en torno a la guerra en Oriente Medio, ya que el cierre del estrecho de Ormuz y la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán mantienen elevada la prima de riesgo sobre el complejo energético. Técnicamente, el precio conserva una estructura alcista en gráfico diario y ha logrado respetar la SMA de 21 periodos, ubicada cerca de 335,16, que funciona como soporte dinámico después del último retroceso. Mientras esa zona se mantenga, el sesgo de fondo sigue favoreciendo continuidad, aunque el MACD muestra una divergencia bajista, señalando pérdida de momentum frente a los máximos recientes.

Fuente: xStation5

WHEAT

WHEAT se mantiene volátil por el posible impulso a la demanda de biocombustibles en Estados Unidos, luego de una cosecha récord de maíz en 2025 y ante la expectativa de que la Cámara de Representantes vote una ley para permitir la venta de gasolina E15 durante todo el año a nivel nacional. Para el mercado agrícola, una mayor mezcla de etanol podría ampliar la demanda y mejorar los márgenes del sector, especialmente considerando que un aumento de un punto porcentual en la tasa nacional de mezcla podría implicar una demanda adicional cercana a 486 millones de bushels de maíz. En el plano técnico, el precio ha respetado el soporte del 61,8% de Fibonacci en torno a 607,62 y avanza hacia su SMA de 200 periodos, ubicada cerca de 630,80, que actúa como primera resistencia relevante. Por encima, el pivote clave se mantiene en 649,86, mientras que los soportes intermedios se ubican en 619,82, 607,62 y 592,51.



Fuente: xStation5

JP225

El JP225 cotiza cerca de 62.572 y vuelve a marcar nuevos máximos, impulsado por el renovado optimismo en el sector tecnológico y por la búsqueda de exposición a compañías vinculadas a semiconductores, automatización y crecimiento estructural en Japón. El avance se produce pese a un contexto externo más exigente, con petróleo y rendimientos al alza, factores que podrían moderar el apetito por riesgo si la tensión geopolítica aumenta. A nivel técnico, el índice mantiene una tendencia alcista y cotiza por encima de sus principales medias móviles: la SMA de 50 días en torno a 56.243 y la SMA de 200 días cerca de 51.317, ambas como referencias de soporte dinámico. El MACD permanece en niveles elevados y conserva momentum positivo.



Fuente: xStation5