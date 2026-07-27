Mercados a Observar Hoy: GOLD, OIL y UK100 (27.07.2026)

Las acciones suben en una jornada marcada por el fuerte retroceso del petróleo, que cae por debajo de los 90 dólares y alivia parte de las preocupaciones inflacionarias que venían presionando al mercado. El mejor tono se explica por tres noches consecutivas sin nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán, lo que ha reducido la prima de riesgo geopolítico y permitió una caída cercana al 8% en el crudo. Este escenario mejora el apetito por riesgo, favorece a las bolsas y también da apoyo al oro, en una semana clave por los resultados empresariales y las decisiones de bancos centrales. Aun así, los inversionistas siguen atentos a si las grandes tecnológicas logran justificar el elevado gasto en inteligencia artificial, especialmente después de varias jornadas de alta volatilidad en el sector.

GOLD

El oro se ha visto favorecido por la caída del riesgo geopolítico, ya que el retroceso del petróleo reduce la presión sobre las expectativas de inflación y también modera los rendimientos de los bonos, dos factores que venían afectando al metal. A nivel técnico, el precio vuelve a acercarse a la directriz bajista que domina desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, una zona que ha funcionado como resistencia en los principales intentos de recuperación. Si el precio logra romper y consolidar por encima de esta línea: de hacerlo, podría habilitar una extensión hacia la zona de 4.200 y posteriormente 4.383. En cambio, si vuelve a rechazar esta directriz, el mercado podría mantener una estructura correctiva, con soportes relevantes en 3.950 y luego 3.876. El RSI muestra una recuperación desde zona baja, lo que mejora el momentum de corto plazo, aunque todavía falta una ruptura clara para confirmar un cambio de tendencia más sólido.



Fuente: xStation5

OIL

El petróleo confirma una fuerte corrección después de que Estados Unidos e Irán suspendieran los ataques y aumentaran las expectativas de nuevas negociaciones, reduciendo la prima de riesgo que había impulsado al crudo en sesiones anteriores. Técnicamente, el precio validó una estructura de doble techo en la zona de 95,28, acompañada por una divergencia bajista en el RSI, lo que anticipaba pérdida de fuerza compradora. La caída bajo la SMA de 21 periodos refuerza el deterioro de corto plazo y deja al precio nuevamente presionado hacia soportes relevantes. Si la presión bajista continúa, las zonas a observar están en 83,79 y 80,48, donde podría aparecer una primera estabilización. Para revertir este escenario, el crudo necesitaría recuperar primero la zona de 91,34 y luego volver sobre 95,28, ya que mientras se mantenga bajo esos niveles, el sesgo técnico seguirá siendo correctivo.



Fuente: xStation5

UK100

El UK100 se ha beneficiado del mejor tono en la renta variable europea, apoyado por la caída del petróleo y la menor percepción de riesgo geopolítico. En el plano técnico, el índice logró romper su estructura de consolidación, superando la directriz superior que venía limitando los avances recientes. Esta ruptura es relevante porque se produce con el precio por encima de sus medias móviles, lo que mantiene una estructura de fondo positiva. Además, el MACD muestra una mejora del momentum, acompañando el intento de continuidad alcista. Mientras el precio se mantenga sobre la zona de ruptura, el sesgo de corto plazo sigue favoreciendo una extensión del movimiento; sin embargo, una vuelta bajo esa directriz podría transformar la ruptura en una falsa señal y devolver al índice a una fase lateral.

​​​​​​​

Fuente: xStation5 ​​​​​​​