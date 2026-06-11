Mercados a Observar Hoy: GOLD, SILVER y TNOTE (11.06.2026)

Las bolsas se recuperan tras una rápida conclusión de los ataques de Estados Unidos contra Irán, mientras el mercado mantiene la expectativa de que se reanuden las conversaciones diplomáticas y que el estrecho de Ormuz permanezca abierto. El petróleo se modera durante la jornada y los rendimientos de los bonos retroceden, ayudando a estabilizar el sentimiento después de varios días de presión geopolítica. Aun así, la atención de los inversionistas sigue puesta en los próximos datos económicos de Estados Unidos, especialmente el IPP y las solicitudes de subsidio por desempleo, además de la decisión de tasas del Banco Central Europeo.

GOLD

El oro continúa debilitado en un entorno donde la escalada geopolítica ha favorecido más al dólar por demanda de liquidez que al metal como activo refugio, mientras el aumento de los rendimientos reales y la expectativa de bancos centrales más restrictivos siguen actuando como catalizadores negativos. La persistencia de la inflación en Estados Unidos y un dólar fuerte limitan el apetito por oro, que técnicamente confirmó una señal de deterioro al romper su estructura de consolidación y marcar nuevos mínimos del año. El precio perdió la SMA de 200 días, ubicada cerca de 4.464, y también la zona de 4.095, que ahora pasa a funcionar como resistencia inmediata. Mientras no recupere ese nivel, el sesgo técnico sigue presionado y el siguiente soporte relevante aparece en 3.876, con una referencia más profunda en 3.472. El RSI se ubica cerca de 26, en zona de sobreventa, lo que puede favorecer rebotes.



Fuente: xStation5

SILVER

​​La plata también se mantiene bajo presión por el aumento de tasas, la fortaleza del dólar y el deterioro del apetito por metales preciosos en un contexto donde el mercado evalúa una política monetaria más restrictiva. A diferencia de episodios clásicos de aversión al riesgo, el tensionamiento geopolítico ha favorecido más la liquidez en dólares que la demanda defensiva por metales, afectando a la plata tanto por su componente monetario como por su sensibilidad industrial. En el plano técnico, el precio se consolida por debajo de la SMA de 200 días, ubicada cerca de 68,61, lo que confirma una pérdida de fuerza de mediano plazo. La cotización llega ahora a un soporte relevante en 60,95, nivel clave para evitar una corrección más profunda hacia 48,27. Por arriba, la recuperación de la media de 200 días sería necesaria para mejorar la lectura técnica, mientras el MACD mantiene una estructura bajista y confirma presión vendedora.



Fuente: xStation5



TNOTE

TNOTE sigue condicionado por datos económicos de Estados Unidos que apuntan a una inflación persistente, luego de que la lectura reciente consolidara expectativas de inflación por encima del 4% y reforzara la idea de una Reserva Federal más restrictiva. Aunque la moderación del petróleo y la caída puntual de los rendimientos entregan algo de alivio a los bonos, los inversionistas ya se preparan para la próxima reunión de la Fed con un sesgo más cauteloso sobre la trayectoria de las tasas de interés. Técnicamente, el precio se mantiene cerca de la directriz alcista de largo plazo, pero no logra recuperar con claridad la zona de 109,80, lo que deja al mercado en una fase de definición. El soporte inmediato se ubica en 107,20, mientras que una recuperación sostenida sobre 111,77 sería necesaria para mejorar la estructura. Mientras el precio siga presionado bajo esa resistencia, el TNOTE continuará sensible a nuevos datos de inflación y empleo.



Fuente: xStation5