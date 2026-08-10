📹 PRE MERCADO: Las acciones extienden su racha alcista

- El mercado llega con un tono más constructivo, apoyado por el repunte de las acciones tecnológicas y la moderación en los rendimientos, aunque la sostenibilidad del movimiento dependerá de los próximos datos macro y de las señales de la Fed.
- El mercado llega con un tono más constructivo, apoyado por el repunte de las acciones tecnológicas y la moderación en los rendimientos, aunque la sostenibilidad del movimiento dependerá de los próximos datos macro y de las señales de la Fed.
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