  
09:26 · 10 de agosto de 2026

📹 PRE MERCADO: Las acciones extienden su racha alcista

Ignacio Mieres
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Analista de Mercados

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El mercado llega con un tono más constructivo, apoyado por el repunte de las acciones tecnológicas y la moderación en los rendimientos, aunque la sostenibilidad del movimiento dependerá de los próximos datos macro y de las señales de la Fed.

 

Ignacio Mieres

Analista de Mercados

Ignacio Mieres es Head of Research de XTB Latam. Cuenta con más de 8 años de experiencia en mercados financieros, especializándose en análisis macroeconómico y análisis técnico, con cobertura de renta fija, materias primas, acciones estadounidenses y mercados emergentes. Es Ingeniero Comercial de la Universidad Mayor y está acreditado por el CAMV (Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores) en la categoría de Directivos Estudios. Lidera el equipo de análisis de la firma para Latinoamérica.

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