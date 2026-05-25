Mercados a Observar Hoy: US100, GASOLINE y GOLD (25.05.2026)

- El optimismo por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán impulsó nuevos máximos en el US100 y redujo la prima de riesgo geopolítica en los mercados.
- La fuerte caída del petróleo y la gasolina refleja la expectativa de reapertura del estrecho de Ormuz, aunque el mercado sigue cauteloso porque el acuerdo aún no está cerrado.
- El oro mantiene soporte técnico gracias a un dólar más débil y a la incertidumbre geopolítica residual, mientras el mercado evalúa si la desinflación energética será suficiente para aliviar la presión sobre tasas.
- El optimismo por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán impulsó nuevos máximos en el US100 y redujo la prima de riesgo geopolítica en los mercados.
- La fuerte caída del petróleo y la gasolina refleja la expectativa de reapertura del estrecho de Ormuz, aunque el mercado sigue cauteloso porque el acuerdo aún no está cerrado.
- El oro mantiene soporte técnico gracias a un dólar más débil y a la incertidumbre geopolítica residual, mientras el mercado evalúa si la desinflación energética será suficiente para aliviar la presión sobre tasas.
El enfoque de la sesión estará en la mejora del sentimiento geopolítico, con el petróleo retrocediendo con fuerza y los futuros de acciones estadounidenses marcando nuevos máximos. El movimiento se produce después de que autoridades señalaran que Estados Unidos estaría cerca de alcanzar un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y restablecer el flujo de petróleo por esta vía clave de Oriente Medio. El Brent cayó cerca de 6% y volvió a ubicarse por debajo de los 100 dólares por barril, aunque el mercado mantiene cautela porque funcionarios estadounidenses indicaron que la aprobación final podría tardar varios días, mientras Irán afirmó que un acuerdo no es inminente.
US100
El US100 cotiza cerca de 29.974 y vuelve a marcar nuevos máximos históricos, impulsado por la mejora del apetito por riesgo ante la expectativa de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, junto con la continuidad del flujo hacia grandes tecnológicas. Técnicamente, el índice confirma la continuidad del cruce dorado y mantiene una estructura alcista después de consolidarse sobre sus máximos anteriores, con la zona de 29.779 actuando ahora como soporte inmediato tras la ruptura. El precio opera por encima de sus medias móviles principales, con la SMA de 50 periodos cerca de 29.621 y la SMA de 200 periodos alrededor de 29.341, lo que refuerza la lectura positiva de corto plazo.
Fuente: xStation5
GASOLINE
GASOLINE retrocede con fuerza ante las esperanzas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que permita reabrir el estrecho de Ormuz y normalizar el flujo energético. El movimiento refleja una reducción de la prima de riesgo geopolítica, aunque la incertidumbre no ha desaparecido, ya que Donald Trump señaló que el bloqueo se mantendría vigente hasta que el acuerdo esté cerrado, certificado y firmado. En el plano técnico, el precio perdió el soporte relevante de 328,68, debilitando la estructura de corto plazo y dejando al mercado más expuesto a una extensión bajista. El MACD mantiene una estructura negativa en su histograma, confirmando pérdida de momentum, mientras la SMA de 21 días, cerca de 351,46, queda ahora como resistencia dinámica. Si el precio no recupera la zona de 328,68, el siguiente soporte relevante se ubica en 282,34.
Fuente: xStation5
GOLD
El oro se ha visto apoyado por un dólar más débil, menores precios del petróleo y la expectativa de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, un entorno que reduce parte de la presión inflacionaria pero también mantiene demanda defensiva mientras la negociación no esté cerrada. A nivel técnico, el precio continúa respetando la SMA de 200 días, ubicada cerca de 4.403, que sigue funcionando como soporte estructural, aunque todavía se mantiene por debajo de la directriz bajista iniciada desde los máximos de enero. La superación clara de esa directriz sería una señal técnica relevante y podría abrir espacio hacia el punto pivote previo en torno a 4.778. Por debajo, la pérdida de la media de 200 días debilitaría la estructura y aumentaría el riesgo de una corrección más profunda.
Fuente: xStation5
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