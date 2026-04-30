Mercados a Observar Hoy : USDJPY, EURJPY y Cocoa (30.04.2026)

La sesión transcurre con un tono mixto en los mercados, en una jornada en la que los inversores digieren una intensa batería de resultados corporativos al mismo tiempo que reordenan posiciones tras un nuevo episodio de tensión geopolítica. El petróleo Brent llegó a subir hasta un 7,1% intradía, superando los 126 dólares por barril, antes de borrar gran parte del avance, en un movimiento detonado por un reporte de Axios que indica que el presidente Trump tiene previsto recibir el jueves una sesión informativa sobre nuevos planes para una posible acción militar en Irán, lo que ha enfriado las expectativas de un acuerdo de paz inminente. La renta variable cierra con sesgo positivo apoyada en la buena recepción de los beneficios, mientras el yen se aprecia hasta un 1,6% frente al dólar luego de que el principal funcionario monetario de Japón, Atsushi Mimura, reforzara la advertencia emitida por la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, en la que señaló que "se acerca el momento de tomar medidas audaces" en el mercado de divisas. En Europa, el Banco Central Europeo mantuvo sus tasas de interés sin cambios, alineado con el consenso pero en un entorno donde el mercado había comenzado a especular con una postura algo más prudente dada la moderación reciente en los datos de actividad. La combinación de intervención verbal en Japón, BCE en pausa y nuevo repunte de la prima geopolítica configura una jornada de fuerte rotación dentro del bloque de divisas y de reacciones técnicas relevantes en activos previamente comprimidos.



USDJPY



El USDJPY ha registrado una caída pronunciada en una jornada marcada por la intensificación del soporte verbal a la moneda japonesa por parte de las autoridades. Las declaraciones de la ministra de Finanzas Katayama, reforzadas por el principal funcionario monetario Mimura, han llevado al mercado a recalibrar la probabilidad de una intervención efectiva en el mercado de divisas, dinámica que históricamente ha actuado como freno inmediato sobre los movimientos especulativos contra el yen. El timing de la advertencia es relevante, el par se encontraba consolidando cerca de los máximos del ciclo, una zona donde el ratio riesgo-beneficio para nuevas posiciones largas en dólar contra yen se había deteriorado significativamente, lo que ha amplificado el efecto del catalizador verbal. Desde el punto de vista técnico, el par cotiza en 156,604 tras reaccionar a la baja desde la zona de resistencia clave en 161,692, nivel que coincide con los máximos de julio de 2024 y que constituye una referencia estructura. El retroceso ha llevado al precio a aproximarse a la media móvil de 200 periodos en 155,204, zona crítica para la estructura alcista. Por debajo de esta media, el siguiente soporte relevante se ubica en 152,167, mientras que una pérdida más profunda abriría espacio hacia 145,514.





Fuente: xStation



EURJPY



El EURJPY ha caído con mayor fortaleza que otros cruces del yen, en un movimiento que combina dos factores. Por un lado, el yen se ha visto beneficiado por la intervención verbal coordinada de las autoridades japonesas. Por otro, el Banco Central Europeo mantuvo sus tasas de interés sin cambios, decisión alineada con el consenso pero en un contexto en el que la moderación reciente de los datos de actividad en la eurozona ( con la primera contracción desde 2024 en las lecturas preliminares de abril ) limita el espacio para que el euro mantenga el diferencial relativo que había sostenido al cruce en niveles elevados. La combinación de yen fortalecido por intervención verbal y euro presionado por un BCE sin urgencia hawkish configura un entorno desfavorable para el par, que pierde parte significativa de las ganancias acumuladas. Desde el punto de vista técnico, el precio en 183,261 ha quebrado a la baja, alejándose de la zona de máximos cercana a 188 y cediendo por debajo de la media móvil de 50 periodos ubicada en 184,775, que ahora actúa como resistencia. El siguiente soporte relevante se ubica en 180,766, mientras que una pérdida confirmada de esa zona habilitaría un movimiento hacia 177,637, nivel que constituirá un cambio estructural más significativo en la dinámica de mediano plazo. El RSI en 33,3 refleja la magnitud del movimiento correctivo, aproximándose a zona de sobreventa pero aún sin generar estructura de agotamiento del impulso bajista.



Fuente: xStation



COCOA



El cacao avanza cerca de un 7% desde sus mínimos, en un movimiento que valida una estructura técnica construida durante las últimas dos semanas. La materia prima había mostrado una fase de estabilización tras el ajuste desde los máximos de mediados de abril, y ha encontrado soporte de forma consistente en la franja entre 3.264 y 3.278, donde el precio rebotó en dos ocasiones, configurando un patrón técnico de doble suelo que ha actuado como detonante del impulso actual. La validación de esta estructura ha sido reforzada por la recuperación del precio por encima de la media móvil exponencial de 200 periodos en gráfico horario, ubicada en 3.352, referencia dinámica que confirma el cambio de inercia de corto plazo. El movimiento se inscribe en un contexto fundamental donde el mercado continúa monitoreando la evolución de la oferta tras los recientes anuncios de Costa de Marfil sobre revisiones más frecuentes del precio interno al productor, dinámica que añade complejidad al pricing del activo en el corto plazo.



Fuente: xStation