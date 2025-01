Mercados atentos a amenazas arancelarias mientras el peso mexicano se aprecia 0.2%

El peso mexicano registra hoy una ligera apreciación del 0.2% frente al dólar, en un contexto de volatilidad provocada por las recientes tensiones comerciales lideradas por Estados Unidos. El tipo de cambio osciló entre un máximo de 20.69 y un mínimo de 20.53 pesos por dólar durante la jornada, reflejando las preocupaciones del mercado ante posibles impactos en el comercio internacional. Impacto de las políticas arancelarias de Estados Unidos Los mercados financieros están atentos a las declaraciones y medidas del expresidente Donald Trump, quien anunció un arancel del 10% sobre productos chinos que entraría en vigor el próximo 1 de febrero. Estas acciones tienen como objetivo presionar a China para frenar el tráfico de fentanilo hacia Canadá y México, además de reforzar su postura en negociaciones comerciales con sus socios del T-MEC. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Puntos clave de la situación: Decisiones arancelarias inminentes: Trump ha amenazado con extender los aranceles a niveles de hasta 25% sobre productos de México y Canadá si no se atienden sus demandas relacionadas con el control migratorio y el tráfico de drogas.

Trump ha amenazado con extender los aranceles a niveles de hasta si no se atienden sus demandas relacionadas con el control migratorio y el tráfico de drogas. Plazo para negociar: El expresidente solicitó una revisión del T-MEC y los déficits comerciales antes del 1 de abril , lo que otorga a los socios comerciales un margen de casi 10 semanas para evitar mayores sanciones.

El expresidente solicitó una revisión del T-MEC y los déficits comerciales antes del , lo que otorga a los socios comerciales un margen de casi 10 semanas para evitar mayores sanciones. Alcance global de las amenazas: Aunque las medidas concretas se enfocan principalmente en China, México y Canadá, Trump también ha ampliado sus advertencias a la Unión Europea, generando preocupación por una posible escalada de tensiones comerciales. Perspectivas para el peso mexicano La respuesta de los mercados dependerá en gran medida de cómo evolucionen las negociaciones comerciales en los próximos meses. Las amenazas arancelarias y la incertidumbre sobre el futuro del T-MEC podrían generar una mayor volatilidad en el peso mexicano, que actualmente se mantiene resiliente ante las tensiones externas. Los analistas consideran que, de materializarse aranceles más altos, las economías norteamericanas podrían enfrentar costos más altos en comercio, afectando las cadenas de suministro y la confianza de los inversionistas en la región. Fuente: xStation5.



El USDMXN se encuentra actualmente en 20.5703, consolidándose tras una fuerte caída desde máximos cercanos a 20.93. Los niveles de soporte clave se ubican en 20.5395 y 20.4369, mientras que las resistencias inmediatas están en 20.6611 y 20.7911. El RSI muestra una lectura neutra y el ADX señala una pérdida de fuerza en la tendencia. Un rompimiento por encima de 20.6611 podría impulsar el precio hacia 20.7911 mientras que si el precio pierde el soporte en 20.5395, el siguiente objetivo sería 20.4369, y una ruptura adicional podría llevar al par hacia 20.25.

