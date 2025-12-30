Mercados atentos a las actas del FOMC

Las actas del FOMC serán clave para el sentimiento , junto con los datos macroeconómicos, mientras los mercados evalúan la probabilidad de un escenario de tasas “más altas por más tiempo” .

Las acciones estadounidenses inician el cambio de año con un tono débil. Parte del retroceso reciente se explica por optimización fiscal de pérdidas y ajustes de cartera de fin de año. Dado que EE.UU. y Canadá adoptaron en 2024 el ciclo de liquidación T+1, los inversionistas que buscaban asegurar ganancias o pérdidas para el año fiscal 2025 debieron ejecutar operaciones a más tardar el lunes o durante la sesión de hoy. Cabe destacar que, si bien Wall Street operará con horario normal en la víspera de Año Nuevo, muchos mercados europeos permanecerán cerrados o funcionarán con jornada reducida.

A las 16:00 (GMT-3) , la Reserva Federal publicará las actas de la última reunión del FOMC, en la que los funcionarios optaron por un nuevo recorte de tasas. No obstante, la decisión no fue unánime, lo que refleja divisiones dentro del comité. Si las actas señalan disposición a mantener un sesgo dovish, los próximos días podrían ver una continuación del “rally de Santa Claus”, que históricamente se extiende hasta las dos primeras semanas de enero.

Panorama técnico

Los futuros del S&P 500 continúan con sesgo bajista, pese a una recuperación parcial desde los mínimos intradiarios de ayer. Los inversionistas se mantienen al margen a la espera del FOMC. El índice cotiza apenas por debajo de los 6.950 puntos, nivel cercano al retroceso de Fibonacci del 23,6% del tramo alcista posterior al rally. Si persiste la toma de utilidades tras un 2025 sólido, una ruptura del soporte actual podría llevar al índice hacia los 6.888 puntos, zona alineada con el retroceso del 50% y la línea de tendencia ascendente principal.

S&P 500 (Gráfico diario)

Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Meta Platforms (META.US): La matriz de Facebook anunció la adquisición de la startup de IA Manus , con sede en Singapur, por aproximadamente US$2.000 millones . Manus se especializa en agentes de IA diseñados para automatizar tareas como filtrado de CV , planificación de viajes e investigación básica en renta variable . Las acciones de Meta muestran una leve alza de 0,1% en la apertura y acumulan un avance de 12,5% en el año .

La matriz de Facebook anunció la , con sede en Singapur, por aproximadamente . Manus se especializa en diseñados para automatizar tareas como , e . Las acciones de Meta muestran una y acumulan un . Tesla (TSLA.US): El fabricante de vehículos eléctricos publicó estimaciones de entregas más débiles de lo esperado para el trimestre actual, por debajo del consenso de Bloomberg. Tesla prevé entregar 422.850 vehículos en el cuarto trimestre , lo que implica una caída interanual del 15% , frente al descenso del 10% anticipado por el mercado. Pese al tono negativo, las acciones suben 0,65% y cotizan cerca de máximos históricos ; el papel acumula una alza cercana al 14% en el año .

El fabricante de vehículos eléctricos publicó para el trimestre actual, por debajo del consenso de Bloomberg. Tesla prevé entregar , lo que implica una , frente al descenso del 10% anticipado por el mercado. Pese al tono negativo, las acciones y cotizan ; el papel acumula una . Precious Metals Miners: El sector minero muestra un rebote relevante tras la fuerte venta registrada en oro y plata al inicio de la semana. Barrick Gold (B.US) y Newmont (NEM.US) avanzan alrededor de 2% cada una. Freeport-McMoRan (FCX.US) también recibe compras, respaldada por la racha alcista más prolongada del mercado del cobre desde 2017.

_______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí