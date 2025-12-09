Leer más
16:32 · 9 de diciembre de 2025

Mercados esperan a la Fed y la plata supera los USD 60

Conclusiones clave
SILVER
Mat Primas
-
-
USDIDX
Índices
-
-
Conclusiones clave
  • Mercados en pausa antes de la Fed; plata récord sobre 60 USD, petróleo sigue cayendo.
  • La volatilidad en Wall Street se mantiene limitada mientras los inversionistas esperan la decisión de la FED sobre las tasas de interés en EE. UU. El Dow Jones vuelve a ser el más débil entre los principales índices (-0.2%), mientras que el S&P 500 y el Nasdaq operan planos. El Russell 2000 se mantiene en terreno positivo (+0.5%).

  • Kevin Hassett, principal candidato a suceder a Jerome Powell, colocaría al Secretario del Tesoro Scott Bessent en la primera posición para presidir la Fed, “aunque Bessent no quiere el cargo”.

  • Las vacantes laborales en el informe JOLTS aumentaron inesperadamente en octubre a un máximo de cinco meses (7.65 millones; previsión 7.12 millones; previo 7.23 millones). Sin embargo, la contratación se desaceleró, los despidos aumentaron y las renuncias cayeron a su nivel más bajo en cinco años, reflejando un mercado laboral congelado.

  • El sentimiento fue mixto. El CAC40 de Francia lideró las caídas (-1%), mientras que la presión en el FTSE 100 del Reino Unido fue menor (-0.2%). Se registraron ganancias en Italia (+0.1%), España (+0.1%), Alemania (+0.5%) y Polonia (+2.1%).

  • El RBA mantuvo las tasas de interés en Australia en 3.60%, como se esperaba. El gobernador del banco central indicó un posible regreso a las alzas, lo que fortaleció al AUD.

  • El yen japonés sigue siendo la moneda más débil del G10, extendiendo pérdidas tras una contracción del PIB en el tercer trimestre peor de lo previsto (-0.6% vs. -0.4% esperado). El índice dólar suma otro 0.2% antes de la decisión de la FED, cotizando en su nivel más alto en una semana. El euro cae 0.14% a 1.162.

  • La plata lidera el sector, con una ganancia de 3.9% y marcando otro récord por encima de 60 USD. El oro también se beneficia de las expectativas dovish sobre la política de la Fed en 2026 (+0.4% a 4,205 USD).

  • Las materias primas energéticas continúan en descenso: el petróleo brent y el petróleo crudo west texas intermediate caen alrededor de 1%. El gas natural retrocede otro 4.8%.

     

_____


👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí

11 de diciembre de 2025, 16:50

La inflación de noviembre en Argentina sube 2,5% y confirma una desinflación más lenta
11 de diciembre de 2025, 16:04

Resumen diario: plata en máximo histórico y EUR/USD en su nivel más alto desde octubre
11 de diciembre de 2025, 13:18

Gas natural retrocede más de 7%
11 de diciembre de 2025, 12:34

Gas natural estable tras retiro de inventarios EIA mayor al previsto

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo