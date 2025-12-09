Mercados esperan a la Fed y la plata supera los USD 60

- Mercados en pausa antes de la Fed; plata récord sobre 60 USD, petróleo sigue cayendo.
- La volatilidad en Wall Street se mantiene limitada mientras los inversionistas esperan la decisión de la FED sobre las tasas de interés en EE. UU. El Dow Jones vuelve a ser el más débil entre los principales índices (-0.2%), mientras que el S&P 500 y el Nasdaq operan planos. El Russell 2000 se mantiene en terreno positivo (+0.5%).
Kevin Hassett, principal candidato a suceder a Jerome Powell, colocaría al Secretario del Tesoro Scott Bessent en la primera posición para presidir la Fed, “aunque Bessent no quiere el cargo”.
Las vacantes laborales en el informe JOLTS aumentaron inesperadamente en octubre a un máximo de cinco meses (7.65 millones; previsión 7.12 millones; previo 7.23 millones). Sin embargo, la contratación se desaceleró, los despidos aumentaron y las renuncias cayeron a su nivel más bajo en cinco años, reflejando un mercado laboral congelado.
El sentimiento fue mixto. El CAC40 de Francia lideró las caídas (-1%), mientras que la presión en el FTSE 100 del Reino Unido fue menor (-0.2%). Se registraron ganancias en Italia (+0.1%), España (+0.1%), Alemania (+0.5%) y Polonia (+2.1%).
El RBA mantuvo las tasas de interés en Australia en 3.60%, como se esperaba. El gobernador del banco central indicó un posible regreso a las alzas, lo que fortaleció al AUD.
El yen japonés sigue siendo la moneda más débil del G10, extendiendo pérdidas tras una contracción del PIB en el tercer trimestre peor de lo previsto (-0.6% vs. -0.4% esperado). El índice dólar suma otro 0.2% antes de la decisión de la FED, cotizando en su nivel más alto en una semana. El euro cae 0.14% a 1.162.
La plata lidera el sector, con una ganancia de 3.9% y marcando otro récord por encima de 60 USD. El oro también se beneficia de las expectativas dovish sobre la política de la Fed en 2026 (+0.4% a 4,205 USD).
Las materias primas energéticas continúan en descenso: el petróleo brent y el petróleo crudo west texas intermediate caen alrededor de 1%. El gas natural retrocede otro 4.8%.
