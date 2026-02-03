Merck: Resultados mixtos, pero los fármacos clave siguen impulsando el crecimiento

Las adquisiciones estratégicas y la inversión en nuevos desarrollos reflejan un esfuerzo claro por diversificar fuentes de ingresos y fortalecer su posición de largo plazo.

La estimación anual anticipa un crecimiento moderado, mientras la compañía se prepara para la competencia genérica de Keytruda.

Los resultados del cuarto trimestre muestran crecimiento en productos clave, compensado parcialmente por la fuerte caída en Gardasil.

Merck & Co., el gigante farmacéutico global conocido por sus tratamientos oncológicos y vacunas, presentó hoy sus resultados del cuarto trimestre de 2025 y su guía para 2026, que pueden resumirse en una palabra: mixtos. La compañía registró un sólido crecimiento de ingresos trimestrales impulsado por productos clave como Keytruda y nuevos tratamientos para enfermedades pulmonares, aunque enfrentó presiones significativas por el desempeño de la vacuna Gardasil, lo que afectó las proyecciones anuales.

Los ingresos del cuarto trimestre alcanzaron USD 16.400 millones, un aumento de 5% interanual, superando las expectativas del mercado (USD 16.170 millones). El BPA ajustado se ubicó en USD 2,04, ligeramente por encima del consenso (USD 2,01). El BPA bajo norma contable GAAP fue de USD 1,19, frente a USD 1,48 del mismo período del año anterior.

A pesar de los sólidos resultados trimestrales, la guía para 2026 resultó algo decepcionante. Merck espera ingresos entre USD 65.500 y 67.000 millones y un BPA ajustado de USD 5,00–5,15, por debajo de las estimaciones del mercado (USD 67.500 millones y BPA de USD 5,27). El margen bruto proyectado es cercano a 82%, levemente superior a la expectativa del consenso (81,8%).

Resultados financieros clave (4T 2025)



Ingresos totales: USD 16.400 millones (+5% interanual; esperado: USD 16.170 millones)

BPA ajustado: USD 2,04 (esperado: USD 2,01)

BPA GAAP: USD 1,19 (vs. USD 1,48 interanual)

Keytruda: USD 8.370 millones (+6,8% interanual; esperado: USD 8.240 millones)



Proyecciones 2026



Ingresos: USD 65.500–67.000 millones (esperado: USD 67.500 millones)

BPA ajustado: USD 5,00–5,15 (esperado: USD 5,27)

Margen bruto: 82% (esperado: 81,8%)

Productos y segmentos clave



Los resultados del cuarto trimestre muestran un panorama mixto en las distintas líneas de negocio:

Keytruda: ventas por USD 8.370 millones (+6,8% interanual), por encima de lo esperado.

Nuevos tratamientos pulmonares (Ohtuvayre / Winrevair): desempeño sólido tras la adquisición de Verona Pharma.

Otros productos (Reblozyl, Lenvima, Bridion, Isentress): ventas en línea o ligeramente superiores a las expectativas.

Salud animal: USD 1.510 millones (+7,7% interanual), segmento estable y diversificador.



Productos bajo presión



Gardasil: caída de 33% interanual hasta USD 1.030 millones, sin entregas previstas a China durante 2026.

Lagevrio y Lynparza: ventas por debajo de lo esperado.



Estrategia y perspectivas de desarrollo



Desde el punto de vista estratégico, Merck continúa avanzando en la diversificación de su portafolio y en la preparación para cambios estructurales del mercado, incluida la expiración de la patente de Keytruda en Estados Unidos en 2028. La compañía está enfocada en ampliar su oferta en oncología, enfermedades pulmonares y antivirales, además de potenciar la innovación sobre productos existentes. En este contexto, Merck planea inversiones en capital y en I+D superiores a USD 70.000 millones, junto con la expansión de su capacidad productiva en Estados Unidos. Adicionalmente, alcanzó un acuerdo con el gobierno estadounidense respecto a aranceles, bajo el cual suministrará productos mediante un programa directo al paciente, a cambio de una postergación arancelaria por tres años.

La expectativa para 2026 apunta a un crecimiento moderado de ingresos y utilidades, manteniendo estabilidad en los segmentos clave. El buen desempeño de Keytruda y de los nuevos tratamientos pulmonares, junto con las inversiones en desarrollo de productos y optimización del portafolio, posicionan a la compañía para enfrentar la futura competencia genérica y sostener su relevancia estratégica en el sector farmacéutico.