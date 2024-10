Mester y Bullard comparten sus puntos de vista sobre la decisión de la Fed 💡

Los ex banqueros de la Reserva Federal, en comentarios en los medios de comunicaci贸n para las principales estaciones de radio estadounidenses, est谩n a favor de un recorte de 25 puntos b谩sicos en las tasas de inter茅s durante la decisi贸n de la Fed de hoy, que inaugura el ciclo de recortes de tasas. Loretta Mester, ex jefa de la sucursal de la Fed en Cleveland, y James Bullard de St. Louis anunciaron hoy que, en su opini贸n, las estimaciones de un recorte de 50 puntos b谩sicos hoy son exageradas y que ellos mismos estaban a favor de un recorte de 25 puntos b谩sicos. Los banqueros de la Fed que actualmente ocupan posiciones por razones legales no pueden comentar ning煤n aspecto de la decisi贸n de hoy. El mercado en s铆, sin embargo, est谩 dividido. El mercado monetario favorece un recorte de 50 puntos b谩sicos y actualmente estima tal probabilidad en un 61%. La mayor铆a de los analistas bancarios de Wall Street est谩n prediciendo una decisi贸n de recorte de 25 puntos b谩sicos, mientras que incluso dentro de las propias estructuras bancarias estas opiniones difieren dram谩ticamente, lo que crea una base para un final del d铆a muy vol谩til. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: CME

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "