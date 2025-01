Meta en máximos históricos después de anunciar un enorme plan de inversión de 65 mil millones de dólares para impulsar la inteligencia artificial 📈

Meta Platforms está aumentando drásticamente sus ambiciones en materia de inteligencia artificial y ha anunciado planes para gastar entre 60.000 y 65.000 millones de dólares en gastos de capital para 2025, un sorprendente aumento del 70% respecto de las previsiones anteriores. Este agresivo plan de inversión, centrado principalmente en la infraestructura de IA, surge en un momento en que la empresa pretende establecerse como líder en el panorama de la IA cada vez más competitivo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Puntos clave: La previsión de gastos de capital se eleva a 60.000-65.000 millones de dólares para 2025 (frente a 38.000-40.000 millones de dólares en 2024)

Planes para un nuevo centro de datos masivo con capacidad de más de 2 gigavatios

Objetivo: 1,3 millones de GPU para finales de 2025

Asistente de inteligencia artificial destinado a atender a más de mil millones de usuarios

Los analistas estiman que se podrían destinar entre 22.500 y 33.000 millones de dólares a la compra de GPU Expansión de la infraestructura El ambicioso plan de Meta se centra en la construcción de un nuevo y enorme centro de datos que, según su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, podría "cubrir una parte significativa de Manhattan". La instalación permitirá contar con aproximadamente 1 gigavatio de potencia informática en 2025, lo que respaldará el objetivo de la empresa de alcanzar más de 1,3 millones de GPU para fin de año. Enfoque estratégico en IA El aumento de la inversión refleja la determinación de Meta de impulsar múltiples iniciativas de IA, entre ellas: Desarrollando Meta AI para convertirse en "el asistente líder" que atiende a más de mil millones de usuarios

Lanzamiento del modelo Llama 4, con el que esperan alcanzar un rendimiento de última generación

Creación de una capacidad de ingeniería de IA para mejorar el desarrollo de código

Los equipos de IA se expanden significativamente a pesar de la reestructuración de la empresa Respuesta del mercado Si bien el aumento del gasto sorprendió a los analistas que habían proyectado $51,4 mil millones en CapEx para 2025 frente a... Entre 38 y 40 mil millones de dólares en 2024, la reacción del mercado ha sido en gran medida positiva. Las acciones de Meta subieron modestamente a máximos históricos (+1,3%) tras el anuncio, lo que sugiere que los inversores apoyan la agresiva estrategia de inteligencia artificial de la compañía. Contexto de la industria El anuncio de Meta llega poco después de la iniciativa Stargate, un proyecto de infraestructura de inteligencia artificial de 500 mil millones de dólares en el que participa OpenAI, Oracle y SoftBank. Esta carrera cada vez más intensa por el dominio de la IA ha hecho que los gigantes tecnológicos incrementen drásticamente sus inversiones en infraestructura, aunque Zuckerberg reconoció el verano pasado que las empresas podrían estar construyendo en exceso colectivamente en el sector. Con este compromiso de capital sin precedentes y un enfoque estratégico claro en el desarrollo de IA, Meta parece posicionada para competir agresivamente en el cambiante panorama de la IA, aprovechando su enorme base de usuarios y capacidades técnicas para impulsar la innovación y mantener su ventaja competitiva. META.US (Intervalo D1) Con las acciones de Meta cotizando en un máximo histórico (ATH), los bajistas apuntarán a una nueva prueba de los máximos anteriores en $632,5. Si se rompe este nivel, la acción podría volver a visitar la media móvil simple (SMA) de 30 días, con un fuerte soporte en la media móvil simple (SMA) de 50 días en $599,54, que ha servido como un soporte sólido durante el último mes en la tendencia alcista. El RSI se está acercando gradualmente a la zona de sobreventa mientras muestra una fuerte divergencia alcista, lo que indica una fortaleza potencial. Además, el MACD ha mostrado una clara señal alcista, lo que refuerza aún más la posibilidad de que continúe el impulso alcista. Fuente: xStation

