Meta y Nvidia amplían alianza estratégica con acuerdo multimillonario de chips de IA

Zuckerberg compromete hasta USD 600.000 millones en infraestructura de IA en Estados Unidos durante los próximos tres años.

La alianza refuerza la posición dominante de Nvidia frente a competidores como AMD y Broadcom.

Meta desplegará millones de chips de IA de Nvidia, incluidos Blackwell y Vera Rubin, en un acuerdo que podría superar los USD 16.000 millones por cada millón de unidades.

Meta Platforms Inc. y Nvidia Corp. anunciaron una alianza estratégica plurianual que fortalece la relación entre dos gigantes de la inteligencia artificial (IA), en un acuerdo cuyo valor podría alcanzar decenas de miles de millones de dólares.

La noticia consolida el liderazgo de Nvidia en el mercado de chips de IA y confirma la apuesta agresiva de Meta por expandir su infraestructura tecnológica para la próxima generación de modelos avanzados.

Millones de chips Blackwell y Rubin para Meta

Según los términos del acuerdo, Meta se compromete a desplegar millones de procesadores de IA de Nvidia en los próximos años, incluyendo las GPU de la generación actual Blackwell y el futuro diseño de aceleradores Vera Rubin.

Por primera vez, Meta también utilizará las CPU Grace de Nvidia en implementaciones independientes, un movimiento que supone una incursión directa en un segmento históricamente dominado por Intel y AMD.

“Nos entusiasma ampliar nuestra colaboración con Nvidia para construir clústeres de vanguardia utilizando su plataforma Vera Rubin y ofrecer superinteligencia personal a todo el mundo”, declaró el CEO de Meta, Mark Zuckerberg.

Aunque las compañías no revelaron el monto total ni un plazo específico, el impacto financiero es significativo. Considerando que los aceleradores de IA de Nvidia tienen un precio promedio de USD 16.061 por unidad, según IDC, un millón de chips superaría los USD 16.000 millones, sin incluir versiones más avanzadas ni equipos de red adicionales.

Meta ya es el segundo mayor comprador de Nvidia

Meta ya ocupaba el segundo lugar entre los mayores clientes de Nvidia, representando aproximadamente USD 19.000 millones en el último año fiscal, equivalente a cerca del 9% de los ingresos totales del fabricante de semiconductores.

Se estima que Meta es uno de los cuatro clientes que concentraron el 61% de los ingresos de Nvidia en su último trimestre fiscal, lo que evidencia la elevada concentración de demanda en el segmento de centros de datos de IA.

El nuevo acuerdo también contempla la integración de los conmutadores Ethernet Spectrum-X de Nvidia en la infraestructura de Meta, ampliando la colaboración más allá de los procesadores.

Señal de lealtad en medio de competencia creciente

El anuncio llega en un momento clave para Nvidia. Reportes previos indicaban que Meta evaluaba el uso de Unidades de Procesamiento Tensor (TPU) de Google, desarrolladas junto a Broadcom, para cubrir futuras necesidades de IA.

Esa posibilidad había generado inquietud en el mercado y contribuido al estancamiento reciente de las acciones de Nvidia.

Ian Buck, vicepresidente de computación acelerada de Nvidia, sostuvo que su compañía es la única capaz de ofrecer una solución integral que combine componentes, sistemas y software a la escala requerida por líderes globales en IA.

CPU Grace

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es el uso independiente de las CPU Grace, normalmente ofrecidas junto a aceleradores de gama alta.

Estos procesadores, basados en tecnología de Arm Holdings, prometen hasta el doble de rendimiento por vatio en cargas de trabajo de back-end como gestión de bases de datos y procesamiento de datos.

Este movimiento intensifica la competencia con Intel y AMD, ampliando el alcance de Nvidia más allá de las GPU tradicionales.

Nvidia y Meta suben, AMD cae

El mercado reaccionó de inmediato al anuncio:

Nvidia subió cerca de 2%, hasta USD 186,09 .



Meta revirtió pérdidas previas y avanzó ligeramente hasta USD 644,40 .



AMD cayó aproximadamente 1,5%, ante la percepción de que podría perder oportunidades en grandes contratos de centros de datos de IA.



Arista Networks , proveedor clave de Meta, retrocedió 3,4% tras conocerse la integración de equipos de red de Nvidia.



Los inversionistas interpretaron el acuerdo como una señal clara de que Nvidia consolida su posición dominante en infraestructura de IA a corto plazo.

Zuckerberg apuesta USD 600.000 millones en infraestructura de IA

Zuckerberg ha situado la inteligencia artificial como la prioridad estratégica de Meta. La compañía proyecta un gasto récord para 2026 y planea destinar USD 600.000 millones a proyectos de infraestructura en Estados Unidos durante los próximos tres años.

Meta está construyendo múltiples centros de datos de gigavatios en Luisiana, Ohio e Indiana. Un gigavatio equivale aproximadamente a la energía necesaria para abastecer a 750.000 hogares, lo que ilustra la magnitud de la apuesta.

El acuerdo con Nvidia también debería reducir las preocupaciones de que Broadcom u otros competidores erosionen la cuota de mercado del fabricante de chips, especialmente a medida que las cargas de trabajo evolucionan del entrenamiento hacia la inferencia, es decir, la ejecución de modelos de IA en entornos reales.

