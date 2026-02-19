Michael Burry vs. Palantir: acusaciones graves en medio del debate sobre su valoración

A pesar de haber presentado resultados excepcionalmente sólidos, Palantir Technologies ha tenido dificultades recientes para recuperar las valoraciones a las que cotizaba de forma habitual en 2025.

En este contexto, Michael Burry, el legendario inversor conocido por anticipar la crisis subprime, y uno de los críticos más abiertos de la compañía, ha aprovechado la debilidad en la acción para intensificar sus cuestionamientos. Y sus acusaciones son de gran calado.

Un conflicto que viene de lejos

La disputa entre Burry y Palantir no es nueva. Hasta hace poco, podría decirse que la iniciativa estaba del lado de la empresa, primero desde Denver y ahora desde Florida. Pese a correcciones recientes, Palantir ha mantenido valoraciones elevadas, respaldadas por resultados trimestrales que muestran un crecimiento considerable, generalmente por encima de las expectativas.

Burry ha sostenido anteriormente que el modelo de negocio de Palantir no es escalable, ya que cada integración se construye “a medida”. Además, ha argumentado que la empresa no cuenta con soluciones propias de inteligencia artificial, sino que depende de herramientas de terceros como OpenAI y Google.

Según su tesis, Palantir sería en la práctica una firma de consultoría que se presenta como empresa SaaS y que, a su vez, se posiciona como compañía de IA.

Acusaciones de fraude contable

En los últimos días, Burry fue más allá y publicó nuevos análisis en los que no solo cuestiona la escalabilidad del modelo o la razonabilidad de la valoración, sino que sugiere directamente la existencia de fraude contable.

Concretamente, acusa a Palantir de aplicar la técnica conocida como channel stuffing, es decir, un reconocimiento “agresivo” o “creativo” de ingresos que podría inflar artificialmente los resultados reportados.

Uno de los posibles indicios de esta práctica sería que las cuentas por cobrar crezcan más rápido que los ingresos. En el caso de Palantir, las cuentas por cobrar han aumentado más que los ingresos en 9 de los últimos 12 trimestres. Durante el período analizado, los ingresos se multiplicaron por seis, mientras que las cuentas por cobrar lo hicieron por veinte. Además, los días de ventas pendientes de cobro (DSO) pasaron de 20 a 67 días.

¿Señal de alerta o efecto del crecimiento acelerado?

Más allá del análisis financiero puro, también conviene aplicar la llamada “navaja de Occam” donde la explicación más sencilla suele ser la correcta.

Los datos expuestos por Burry muestran que el ciclo de cobro se ha alargado, algo que puede considerarse negativo, pero que no implica necesariamente un deterioro estructural del negocio. Palantir está creciendo con rapidez y opera con contratos grandes y complejos. Todo apunta a que la compañía podría estar expandiéndose más rápido de lo que puede integrar plenamente sus soluciones en nuevos clientes, lo que sugeriría más un desafío operativo propio del crecimiento acelerado que un colapso inminente.

De hecho, la estructura de flujo de caja de Palantir podría parecerse más a la de contratistas de defensa que a la de una empresa tecnológica tradicional.



Conclusión

La tesis de Michael Burry podría eventualmente demostrarse correcta. Sin embargo, con la información presentada hasta ahora, la evidencia no parece suficiente para confirmar acusaciones de fraude contable.