Micron abandona el negocio de consumo para priorizar memoria para chips de IA

Las acciones de Micron han subido cerca de 175% en el año, reflejando el fuerte impulso del sector, pese a una caída puntual del 3% tras el anuncio.

La compañía enfrenta una escasez global de memoria por el auge de centros de datos y la infraestructura de inteligencia artificial.

Micron dejará de vender productos de memoria al consumidor final para priorizar la demanda explosiva de chips de IA .

Micron anunció el miércoles que dejará de vender memoria a consumidores para concentrarse en satisfacer la creciente demanda de chips de inteligencia artificial de alta potencia, utilizada por centros de datos y grandes desarrollos tecnológicos.

Según la compañía, la decisión busca asegurar que los clientes estratégicos reciban el volumen necesario de insumos en un entorno marcado por escasez.

En palabras de Sumit Sadana, director comercial de Micron:

“Micron ha tomado la difícil decisión de salir del negocio de consumo de Crucial para mejorar el suministro y el soporte para nuestros clientes estratégicos más grandes en segmentos de más rápido crecimiento”.

Demanda explosiva desde centros de datos impulsados por IA

El auge de la infraestructura de inteligencia artificial ha provocado un aumento súbito en la necesidad de memoria y almacenamiento. Empresas tecnológicas están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en nuevos centros de datos, lo que ha derivado en una escasez global de memoria.

Micron no es la única compañía presionada por este fenómeno. Chips de IA avanzados —como las GPU de Nvidia y los procesadores de AMD— requieren cantidades masivas de memoria de alto rendimiento.

Ejemplos de la demanda actual:

El chip Nvidia GB200 incorpora 192 GB de memoria por GPU.

El Ironwood TPU de Google también necesita 192 GB de memoria de gran ancho de banda.

El chip de IA de AMD, MI350, incluye 288 GB de memoria HBM.

Mientras tanto, equipos de consumo como laptops suelen integrar apenas 16 GB, una muestra clara de la brecha entre ambos segmentos.

El fin de Crucial como negocio de consumo

La marca Crucial, perteneciente a Micron, se dedicaba a vender memorias USB, RAM para PC y discos de estado sólido destinados al público general.

Pero ahora, la compañía redirigirá esa capacidad productiva hacia segmentos de mayor crecimiento ligados a la IA. Aunque Micron no desglosa el desempeño del negocio Crucial, su unidad de memoria en la nube mostró un impresionante crecimiento interanual del 213% en el último trimestre.

Panorama bursátil: fuerte alza anual pese a la volatilidad reciente

Las acciones de Micron han subido alrededor de 175% este año, impulsadas por la demanda de productos relacionados con inteligencia artificial. No obstante, tras el anuncio del miércoles, los títulos retrocedieron 3%, cerrando en $232,25 dólares.

El martes, analistas de Goldman Sachs elevaron su precio objetivo de $180 a $205 dólares, aunque mantuvieron su recomendación de “mantener”.

En una nota enviada a clientes, anticiparon un repunte sólido en las estimaciones de Wall Street una vez que Micron publique sus resultados trimestrales en dos semanas.

Competencia global y posición estratégica

Micron compite directamente con SK Hynix y Samsung en el mercado de memoria de gran ancho de banda, aunque es el único proveedor con sede en Estados Unidos.

Analistas señalan que SK Hynix actualmente domina el suministro de memoria para Nvidia.

Micron también provee insumos a AMD, que asegura que sus chips de IA requieren incluso más memoria, otorgándoles una ventaja en rendimiento.

Recuadro: ¿Habrá despidos tras el cierre del negocio de consumo?

Un portavoz de Micron evitó confirmar si la decisión resultará en despidos.

La empresa indicó en su comunicado:

“Micron pretende reducir el impacto en los miembros del equipo debido a esta decisión comercial a través de oportunidades de redistribución en puestos vacantes existentes dentro de la empresa”.