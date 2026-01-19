Micron y la escasez de memoria sin precedentes. ¿Qué significa para el mercado? 🚨

El mercado de la memoria está entrando en una nueva era. No se trata de otro ciclo de subidas y bajadas como los que hemos visto en años anteriores. Es algo más grande. Un cambio estructural que está sacudiendo a todo el sector de semiconductores y estableciendo nuevas reglas del juego.

Micron, uno de los gigantes del DRAM, habla abiertamente de una escasez de memoria sin precedentes que se extenderá mucho más allá de 2026. El problema no está en las computadoras personales ni en los smartphones. El origen de la disrupción son los centros de datos y la infraestructura de inteligencia artificial. En este ámbito, los chips HBM y los DRAM avanzados valen su peso en oro, y la demanda crece de forma exponencial con cada nueva generación de modelos de IA.

La producción de memoria destinada a IA está absorbiendo una porción masiva de la capacidad manufacturera global. El resto del mercado, desde PCs hasta teléfonos inteligentes, queda relegado y debe competir por lo que sobra. No se trata de una disrupción temporal. Es una brecha estructural y persistente de oferta que podría crecer a una escala nunca antes vista.

La decisión de Micron de adquirir la fábrica de PSMC en Taiwán por 1.800 millones de dólares envía una señal clara. La compañía no está construyendo una nueva planta desde cero, lo que llevaría años. Está comprando infraestructura ya operativa y asegurando su posición en el corazón de la producción global de memoria. Los efectos solo serán visibles en la segunda mitad de 2027, lo que implica que la presión sobre la oferta persistirá durante varios trimestres más.

El mercado ya está incorporando este escenario. Los fabricantes de hardware están asegurando suministros de memoria para 2026 y 2027. Los precios de DRAM y HBM siguen bajo presión alcista, y el poder de negociación se está desplazando claramente a favor de los productores de memoria. La IA no es un pico puntual de demanda. Cada nueva generación de modelos incrementa la demanda más rápido de lo que la capacidad productiva puede responder.

Para los inversores, esto significa una cosa. Los márgenes de los productores de memoria podrían mantenerse elevados durante muchos años, y la narrativa tradicional de la ciclicidad del mercado deja de ser válida. No es un boom típico. Es un nuevo régimen de mercado, en el que la memoria se convierte en un recurso estratégico.

Para el mercado de semiconductores, 2026 y los años posteriores serán completamente distintos a todo lo que hemos visto antes.

Fuente: xStation5